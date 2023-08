Allgemein | STAR NEWS

Cardi B: Betrugsskandal nur erfunden?

DE Showbiz - Hat Cardi B (30) versucht, ihre neue Single mit einem inszenierten Skandal zu promoten? In den letzten Wochen machten immer wieder Gerüchte die Runde, die Rapperin und ihr Mann Offset (31) hätten die Publicity um den Song 'Jealousy' ('Eifersucht') mit einem gefakten Fremdgeh-Skandal angeheizt.

War Cardi B Offset untreu?

Das will die Musikerin nicht auf sich sitzen lassen. Auf Instagram setzte sie sich am Wochenende zur Wehr. "Es war kein Stunt", versicherte Cardi, nachdem ein Nutzer das Thema direkt mit ihr angesprochen hatte. "Tasha K hat irgendwas erfunden und ihr habt alle drüber gelacht und fandet es witzig. Und jetzt, da wir es in unserer Musik verarbeiten, ist es plötzlich ein Stunt. Nee, Leute, ärgert euch doch einfach mal über die Leute, die mit dem Trollen angefangen haben." Der "Skandal" war auf jeden Fall lang angelegt, denn die entsprechenden Gerüchte um Untreue nahmen schon im Juni ihren Lauf.

Wer gegen wen und warum?

In einem inzwischen gelöschten Posting bezichtige Offset seine Frau Cardi B der Untreue. Mitten in dem Wirbel aus Gerüchten, Social-Media-Posts und Diss-Attacken findet sich auch die Bloggerin Tasha K wieder, die in der Vergangenheit mehrfach gegen Cardi gestichelt und Untreue-Meldungen verbreitet hatte. Im letzten Jahr hatte die Rapperin die Influencerin erfolgreich wegen Verleumdung, Verletzung der Privatsphäre und vorsätzlichen Zufügens seelischer Grausamkeit verklagt. Ihre neue Singe 'Jealousy' ist seit Freitag (28. Juli) auf dem Markt und läuft dank Untreue-Gerüchten um Offset und Cardi B bestens.

Bild: Jennifer Graylock/INSTARimages