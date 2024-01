Allgemein | STAR NEWS

Cardi B ist „allergisch gegen Florida“: „Ich kämpfe um mein Leben“

DE Showbiz - Ist Cardi B allergisch gegen Florida? Medizinisch ist das wohl eher schwierig nachzuweisen, doch die Rapperin ('WAP') ist davon überzeugt, dass ihr der so genannte Sunshine State im Süden der USA nicht gut tut. Während viele gerade des guten Wetters wegen im Winter an die Strände des Bundesstaates pilgern, ging es der 31-Jährigen dort so richtig schlecht.

"Ich war echt brav"

In ihrer Instagram Story berichtete die Musikerin kurz vor ihrem großen Auftritt an Silvester, dass sie sich "so krank" fühlen würde. "Ich kämpfe gerade buchstäblich um mein Leben", klagte Cardi. "Ich bin so krank. Ich verstehe das nicht, wisst ihr, denn als ich in New York war, hab ich mir Pullis angezogen, wenn ich unterwegs war…Ich war echt brav." Doch sobald sie in Miami angekommen war, ging alles den Bach runter, wie sie weiter erzählte. "Dabei ergibt das überhaupt keinen Sinn. Sobald ich vier Stunden später gelandet war, fing ich an zu husten. Mein Brustkorb verengte sich." Danach sei alles immer schlimmer geworden, und Cardi vermutete, dass sie wohl "allergisch gegen Florida" sei.

Hoffnung für Cardi B und Offset?

Drei Tage gehe es ihr bereits dreckig, klagte Cardi B. "Ich kämpfe jetzt bereits seit drei Tagen und ich habe nachher einen riesigen Auftritt. Ein riesiger Auftritt. OK, ich verstehe ja, dass es Silvester ist, aber ich habe diesen riesigen Auftritt und ich kämpfe, kämpfe." Doch die Rapperin ist hartgesotten und stand kurz nach ihrem Instagram-Posting auf der Bühne des Fontainebleau Miami Beach Resorts, wo sie im Rahmen 'Dick Clark's Rockin' New Year's Eve' auftrat.

Nur wenige Tage zuvor hatte der Star noch geschworen, alles Toxische aus 2023 nicht mit ins neue Jahr zu nehmen. Damit wird Cardi B vermutlich auch ihren Noch-Ehemann Offset (32) gemeint haben, von dem sie sich vor wenigen Wochen trennte — Spekulationen, dass sie sich wieder vertragen hätten, tat sie als Gerüchte ab.

Bild: @iamcardib/Instagram