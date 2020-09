Allgemein | STAR NEWS

Neues Standbein: Schick wohnen mit Lena Gercke

DE German Stars - Fans von Model Lena Gercke (32) können sich jetzt ganz im Stil der allerersten 'GNTM'-Siegerin einrichten: Lena bringt ihre erste Home-Kollektion auf den Markt und hat sich dafür mit dem Otto-Versand zusammengetan.

Bei Lena Gercke soll man sich wohlfühlen

Lena Gercke hatte schon immer Lust, selbst kreativ zu werden. Mode war das erste Feld, in dem sie sich erfolgreich ausprobierte. Mit ihren Entwürfen startete sie zusammen mit dem Online-Modehändler About You ihr eigenes Label LeGer. Der nächste Schritt sind jetzt Home- und Living-Produkte, die ebenfalls unter dem Namen LeGer angeboten werden.

"Dass die Kollektion so wunderschön und umfangreich geworden ist und jetzt auch Otto-Kund*innen daran teilhaben können, freut mich total", verkündete Lena Gercke zum Start der Kooperation in einem offiziellen Statement. "Ich selbst bin großer Fan der Farbgestaltung. Wir setzen vor allem auf neutrale und natürliche Farben, die sofort einen Wohlfühlcharakter vermitteln - ideal für jedes Zuhause, das stylisch und gleichzeitig gemütlich sein soll."

Neu einrichten mit Lena Gerckes Kollektion

Bei Otto freut man sich auf eine fruchtbare Zusammenarbeit: "Lena ist eine inspirierende und kreative Designerin, die auf Professionalität genauso viel Wert legt wie wir", so Thomas Staba aus dem Bereich Home & Living bei Otto. "Die Zusammenarbeit mit ihr ist bereichernd und hat so hervorragend funktioniert, dass wir das 'LeGer Home'-Sortiment mit Blick auf die gemütliche Herbst-Winter-Saison noch weiter ausbauen werden."

Das Versandhaus Otto ist Deutschlands größter Möbelhändler und freut sich, mit Lena Gercke eine reichweitenstarke Influencerin an Bord zu haben. Ihre Marke 'LeGer Home by Lena Gercke' soll ab sofort online erhältlich sein, wobei laufend weitere Produkte hinzukommen sollen. Sofas und Stühle, Tische, Lampen, Hocker, Gardinen und Vitrinen, Bettwäsche und Badematten – mit sicherem Auge für einen gelungen Look hat Lena am Design ihrer Produkte mitgearbeitet.