Neue Kollektion: Schöner Wohnen mit Kim Kardashian

DE Showbiz - Das Kaufhaus von Kim Kardashian (41) bekommt eine neue Abteilung. Der Reality-TV-Star bietet nach Beauty- und Shapewear-Artikeln jetzt auch Schönes fürs eigene Heim an.

Eine heimelige Oase aus Stein

Statt kuschelig und gemütlich wird’s dank Kim aber eher cool und minimalistisch, denn Produkte wie ein Aufbewahrungscontainer, eine Kleenex-Box und ein Papierkorb sind allesamt aus Beton gefertigt. "Ich wollte, dass jedes einzelne Teil kunstvoll aus handgegossenem Beton gefertigt wird – jedes Teil hat seine eigene Textur und einen Stein-Effekt, der im Laufe der Zeit eine schöne Patina annimmt. Keine zwei Teile sind gleich", verspricht die geschäftstüchtige Kalifornierin. "Ich glaube, Beton als Material und das monochrome Design sind wichtig für das mentale Wohlbefinden. Ich finde, da draußen in der Welt herrscht so viel Chaos, dass ein minimalistisches Design Ruhe und Frieden ausstrahlt."

Kim Kardashian beruhigt unsere Nerven

Ruhig bleiben sollte man auch, wenn man den Preis für diese Accessoires sieht, die das Heim in eine graue Oase der Stille verwandeln sollen. Das komplette Set kostet nämlich stolze $355, rund €370. Kein Wunder, dass Kim voller Vorfreude ist – wie sie sagt, auch darauf, zu sehen, wie ihre Fans die Kreationen in ihren eigenen Räumen zum Einsatz bringen. "Das Aufregendste für mich ist, beruhigende ästhetische und monochromatische Designelemente aus meinem Heim zu nehmen und durch diese Teile an andere weiterzugeben!" erklärte Kim Kardashian glücklich, während sie sich bereit macht, die Kasse klingeln zu hören.

Bild: Janet Mayer/INSTARimages/Cover Images