Allgemein | STAR NEWS

Nein zu Las Vegas: Wo feiern Michael Wendler und seine Laura Hochzeit?

DE German Stars - Dass zwei schillernde Persönlichkeiten wie Michael Wendler (48, 'Egal') und Laura Müller (20) im glitzernden Glücksspielerparadies Las Vegas kirchlich heiraten wollten, ergab schon einen Sinn, aber die Corona-Pandemie machte ihren Party-Plänen einen Strich durch die Rechnung. Der Traum von 'Schatzi' und 'Bebi', wie die zwei einander gerne nennen, ist geplatzt.

Michael Wendler und Laura Müller feiern in Europa

Also musste neu geplant werden, und wie der Wendler jetzt in einer Instagram-Story bekannt gab, soll das große Fest nun in Europa stattfinden: "Ich habe für euch eine spektakuläre Neuigkeit: Es wird geheiratet. Nächsten Monat ist es so weit, hier in Europa."

Geht's vielleicht etwas genauer? Nein, noch nicht, denn schließlich wird die häppchenweise Veröffentlichung von weiteren Infos um so mehr Zuschauer vor die Fernseher locken, wenn es im Oktober auf RTL heißt "Laura und der Wendler - Jetzt wird geheiratet". Bis es soweit ist, soll es via Instagram immer mal wieder ein paar weitere Details zu erfahren geben, versprechen Michael und Laura.

Standesamtlich schon seit Juni getraut

Tatsächlich sind Michael und Laura natürlich schon längst ein Ehepaar: Am 19. Juni heirateten die zwei standesamtlich – per Videolink in ihrer gemeinsamen Wahlheimat Florida. Die kirchliche Trauung und große Feier in Las Vegas sollten die offizielle Krönung ihrer Liebe werden. Aber wer sagt denn, dass es sich nicht auch irgendwo in Europa fantastisch feiern lässt? "Das wird alles ganz großartig", verspricht der Star. Und wenn jemand eine große Show abziehen kann, dann ist es schließlich Michael Wendler!