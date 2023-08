Allgemein | STAR NEWS

Michael Wendler: Warum die Anfangszeit mit Laura nicht einfach war

DE Deutsche Promis - Michael Wendler (51) und Laura Müller (23) müssen im Gespräch bleiben, und das gelingt dem Skandal-Paar auch ganz gut, wenn man bedenkt, dass sie Tausende Kilometer von Deutschland entfernt in Florida leben und beide schon lange nicht mehr in ihrer Heimat vorbeischauten. Seit Kurzem unterhalten der Sänger ('Egal') und die Influencerin ihre Fans jetzt in einem Podcast.

Michael Wendler stellt klar

Dort widmeten sich die beiden diese Woche den ersten Monaten ihres Kennenlernens, blickten auf 2018 zurück. Er spricht von einem "Knaller-Jahr, denn die Medien überschlugen sich noch immer mit unserer Beziehung…Jeder wollte wissen, wer Laura Müller ist und viele haben sich an unserem Altersunterschied gestoßen ... und die Spekulationen: Ist die Liebe echt? Wird diese Liebe halten, bei diesem Altersunterschied?" Die Anfangszeit sei nicht einfach gewesen, weil die Beziehung sofort in der Öffentlichkeit gelebt wurde. Zudem hätten die Leute einfach angenommen, er habe seine Frau Claudia Norberg wegen Laura verlassen. "Das ist unwahr. Denn meine Ehe war schon kaputt. Sie hat ja in der Öffentlichkeit behauptet, dass das anders wäre und dich damit denunziert und schlecht gemacht", so der Wendler zu Laura.

Laura Müller und der "Popo vom Wendler"

Michael Wendler und Laura Müllers Liebe scheint zumindest im Podcast immer noch frisch zu sein. "Du bist eine wunderbare Ehefrau, eine wunderbare Geliebte", schwärmt er, sie blickt zurück auf einen Abend in einem Hotelzimmer: "Ich habe dann zum ersten Mal deinen Popo gesehen und dachte wirklich buchstäblich: DAS ist der Popo vom Wendler. Es war schon sehr aufregend."

Vor zwei Tagen hatte sich der Wendler noch wütend auf Facebook über die Berichterstattung über seine Person ausgelassen, von "Medienhetze" gesprochen. Er werde immer mit den gleichen Begriffen wie Verschwörungstheoretiker oder Coronaleugner belegt. Das sind für ihn alles "Vorgaben, um einflussreiche oder reichweitenstarke Menschen zum Schweigen zu bringen." Besonders ärgert ihn der Vorwurf der Steuerschulden und die Behauptung, dass er verhaftet würde, würde er zurückkommen. Ja, die Steuerschulden bestünden, aber er trage sie Jahr für Jahr immer weiter ab. Er sei weder pleite noch insolvent. Sehen seine Fans den Sänger also bald endlich mal wieder auf deutschem Boden? Auf Tourdaten für Michael Wendler wird noch gewartet.

Bild: picture alliance / dpa / Stefan Gregorowius | Stefan Gregorowius