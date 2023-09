Allgemein | STAR NEWS

Michael Wendler: So krank war er im ‚Sommerhaus‘

DE Deutsche Promis - Vier Jahre ist es bereits her, dass Michael Wendler (51) und Laura Müller (23) ins 'Sommerhaus der Stars' zogen. Damals riss sich die Reality-Welt in Deutschland noch um den Sänger ('Sie liebt den DJ') und die Influencerin — ersterer hat sich mittlerweile durch Schwurbeleien selbst ins Aus geschossen.

Michael Wendler litt unter der mangelnden Hygiene

In einer neuen Folge ihres Podcasts 'Die Wendlers' erinnerte sich das Skandal-Paar jetzt an die Trash-Show. "Was viele nicht wissen, ich bin schwer erkrankt im 'Sommerhaus der Stars‘. An irgendwelchen Keimen", berichtete der Wendler. Das hatte Laura natürlich nicht vergessen: "Aufgrund der schlechten Hygiene. Also man muss wirklich sagen, es gab einen Lappen, der immer nass war. Also einen Waschlappen zum Spülen des Geschirrs." Den Musiker erwischte es dabei voll, er hatte "Schüttelfrost, Fieber und halluzinierte da wahrscheinlich irgendwie." Immerhin: Diese Szenen bekamen die Zuschauer*innen nicht zu sehen. Er sei froh, dass sie nicht ausgestrahlt wurden, so der Schlagerstar.

Laura Müller als rettender Engel

Wie gut, dass Michael Wendler sich auf Laura Müller verlassen konnte. "Weißt du, was ich halt in Erinnerung habe? Wie liebevoll du dich um mich gekümmert hast. Wie eine Krankenschwester. Ich hatte Fieber ohne Ende und mir war eiskalt, und du hast dich zu mir ins Bett gelegt und mich gewärmt." Wärmen können sich der Sänger und seine Frau zurzeit auch an einem Geldregen, denn die beiden haben laut 'Bild' für umgerechnet 290.000 Euro ihr Grundstück in Florida verkauft und dabei einen satten Gewinn gemacht. Jetzt ist zwar Geld da, doch einen Traum müssen die beiden damit auch begraben: Eigentlich wollten Laura Müller und Michael Wendler auf diesem Stück Land direkt am Wasser ihre Familienresidenz errichten.

Bild: picture alliance / dpa / Stefan Gregorowius | Stefan Gregorowius