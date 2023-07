Allgemein | STAR NEWS

Michael Wendler und Laura Müller: Jetzt soll ihr Podcast kommen

DE Deutsche Promis - Michael Wendler (51) und seine Ehefrau Laura Müller (22) haben eine neue Idee, wie sie ihre Namen in den Schlagzeilen und hoffentlich zu Geld machen können: Wie so manches Promipaar vor ihnen wollen die beiden in einem Podcast aus dem Nähkästchen plaudern.

Von der Chartspitze zu OnlyFans

"Ab August 2023 startet unser Podcast ‘Die Wendlers'. Euch erwartet ein sensationeller Podcast mit spannenden und noch nie zuvor enthüllten Storys rund um unser Leben", kündigte der Wendler auf Facebook an. Als die zwei ein Paar wurden, war Michael Wendler als Schlagersänger (’Sie liebt den DJ') gut im Geschäft, doch seine irritierenden Äußerungen insbesondere während der Corona-Pandemie, die ihm den Ruf eines Verschwörungstheoretikers einbrachten, schadeten seiner Karriere. Schulden und Skandale ließen seine Einkünfte versiegen, während Laura Müller immer mehr zur Geldverdienerin wurde, zuletzt mit ihrem Account bei der Erotik-Plattform OnlyFans. Ob die beiden mit einem gemeinsamen Podcast, der auf der Streaming-Plattform Patreon zu hören sein wird, das Ruder herumreißen können?

Michael Wendler und Laura Müller kassieren ab

Erst einmal müssen sich erneut Zahlungswillige finden, die Lust auf den Podcast haben – 29 Euro im Monat kostet ein Abo. Wer also womöglich bereits Laura Müller sponsert, muss also ganz schön tief in die Tasche greifen. Wer den Wendler eigentlich wegen seines musikalischen Könnens schätzte, darf sich womöglich bald auch auf neue Songs freuen. Die kündigte der klamme Musiker seinen verbliebenen Fans im Juni auf Facebook an: "Mein Lieblingsarrangeur Jack Price ist soeben in den USA eingetroffen, und die ersten Hits sind bereits im Kasten", verriet Wendler damals. "Natürlich halte ich euch auf dem Laufenden und vielleicht gibt es hier schon bald eine erste Kostprobe …" Und er schob natürlich noch einen vollmundigen Spruch hinterher: "Nichts kann aufhalten, was kommt ... DIE RÜCKKEHR DES KÖNIGS." Diese Rückkehr können Michael Wendler und Laura Müller dann ja in ihrem Podcast gebührend feiern – mal sehen, wie viele Menschen da die Kreditkarte zücken und die Ohren spitzen werden.

Bild: XAMAX/picture-alliance/Cover Images