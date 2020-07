Allgemein | STAR NEWS

Naya Rivera: Wird ihre Leiche nie gefunden?

DE Showbiz - Naya Rivera (33) wird vermisst. Am Mittwoch (8. Juli) war die Schauspielerin mit ihrem kleinen, vierjährigen Sohn Josey in ein Boot gestiegen. Drei Stunden später wurde ihr Sohn im Boot gefunden, doch von seiner Mama fehlt nach wie vor jede Spur.

Naya Rivera und Josey waren allein

Die Polizei fürchtet nun, zwei Tage später, dass der leblose Körper der Darstellerin nie gefunden werden könnte. Mittlerweile gehen die Behörden davon aus, dass Naya ertrunken ist. Doch die Konditionen unter Wasser würden es nahezu unmöglich machen, sie jemals zu finden. Am Donnerstag (9. Juli) ist von der Polizei nun ein Überwachungsvideo veröffentlicht worden, das zeigt, wie Naya und Josey als einzige Personen in das Boot im Lake Piru in Kalifornien steigen. Das Video unterstützte die Theorie der Beamten, dass es sich um kein Verbrechen handele.

Nicht viel Hoffnung

Stunden, nachdem Naya und Josey auf das Boot gestiegen waren, rief eine weitere Bootsfahrerin die Polizei. Am Telefon erklärte sie: "Der Notfall ist … dass es sich um eine vermisste Person handelt. Wir haben ein kleines Mädchen in einem der Boote am südlichen Zipfel des Sees gefunden, aber ihre Mama ist nirgendwo zu sehen." Aufgrund seiner langen Haare war Josey für ein Mädchen gehalten worden. Seine Mama Naya soll das Boot verlassen haben, um im See zu schwimmen. Der zuständige Beamte, Kevin Donogue, erklärte in einer Pressekonferenz: "Wenn sich der Körper in etwas unter Wasser verfangen hat, wird er vielleicht nie gefunden werden. Wir wissen es nicht. Unterm Wasser sind viele Pflanzen und Bäume, die einen verwickeln können. Das macht es unsicher für Taucher." Die Suche wird fortgesetzt.