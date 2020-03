Allgemein | STAR NEWS

Nach Umzug nach Kalifornien: Harry und Meghan zahlen selbst für Security

DE Showbiz - Prinz Harry (25) und seine Frau Herzogin Meghan (38) sowie ihr kleiner Sohn Archie (2) sind umgezogen. Nachdem sich die Royals, die ab April keine offiziellen königlichen Verpflichtungen mehr haben, zunächst vorübergehend in Kanada niedergelassen hatten, scheint es, als haben sie Los Angeles als ihren ständigen Wohnsitz ins Auge gefasst.

Kanada hat Schutz gestellt

Doch damit stellt sich eine dringende Frage, denn anders als das Commonwealth-Land Kanada unterstehen die USA nicht der Queen. Bislang hatten sich britische Security und die kanadischen Mounties um die Sicherheit des prominenten Paares gekümmert. Dass damit jetzt Schluss ist, machte der US-Präsident Donald Trump (73) umgehend klar, als er am Sonntag (29. März) auf Twitter schrieb: "Ich bin ein großer Freund und Bewunderer der Queen und des Vereinigten Königreichs. Erst hieß es, dass Harry und Meghan sich in Kanada niedergelassen haben. Doch jetzt, wo sie in die USA umgezogen sind, werden die USA nicht für ihre Sicherheit aufkommen. Sie müssen zahlen!"

Harry und Meghan wollten immer selbst zahlen

Doch ein Sprecher der Herzogin und des Herzogs von Sussex beeilte sich, klarzustellen, dass es von Anfang an der Plan gewesen sei, dass das Paar selbst für die Kosten seiner Security aufkommen wird, zumal auch die Kanadier ihren Schutz eingestellt hätten, sobald die beiden nicht mehr zum Kreise der Senior Royal gehören. Harry und Meghan hätten zu keinem Zeitpunkt damit gerechnet, sich auf Kosten der Amerikaner in Sicherheit zu wiegen. "Der Herzog und die Herzogin von Sussex haben nicht die Absicht, die US-Regierung um Security zu bitten. Es sind bereits privat finanzierte Vorkehrungen getroffen worden."

Schätzungen zufolge beläuft sich die Rechnung für Schutz rund um die Uhr auf umgerechnet gut 22 Millionen Euro pro Jahr — wie gut, dass Meghan bereits einen neuen Job hat und für Disney Voiceovers spricht.