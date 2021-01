Allgemein | STAR NEWS

Nach Stürmung des Kapitols in Washington: Stars wie Cardi B sind entsetzt

DE Showbiz - Am Mittwoch (6. Januar) stürmten teilweise bewaffnete Trump-Fans das Kapitol in Washington. Sie wollten die offizielle Bestätigung Joe Bidens als US-Präsident durch den Kongress verhindern. Die Weltöffentlichkeit zeigte sich entsetzt, und auch Promis wie Cardi B und Mark Ruffalo kamen nicht umhin, die schockierenden Vorgänge in der US-Hauptstadt zu kommentieren.

Mark Ruffalo spricht von einem Putschversuch

"Das ist ein Putschversuch, der von Trump und seinen Anhängern angezettelt wurde", twitterte ein wütender Mark Ruffalo. Dabei ist für den Hulk-Darsteller klar, wer die Verantwortung für die schockierenden Vorfälle trägt: "Das geht einzig und allein auf Trump und seine Regierung. Die Feiglinge in der GOP (Grand Old Party – die Republikaner) müssen sich dafür verantworten. Stellt euch vor, es wäre andersrum. In den Straßen würde Blut fließen und niemand wäre bewaffnet. Das hier wurde einfach zugelassen." Sein Avengers-Kollege Chris Evans wusste nicht mehr, was er sagen sollte. "Ich bin sprachlos", schrieb Captain America.

Cardi B prangert Doppelmoral an

Wie viele andere Beobachter auch fiel Rapperin Cardi B der gravierende Unterschied zwischen dem Vorgehen gegen den Mob am Mittwoch und der Sicherung des Kapitols bei den Black-Lives-Matter-Protesten im Sommer auf, als schwer bewaffnete Sicherheitskräfte Washington schon im Vorfeld abriegelten. "Wo ist die Nationalgarde?" schrieb die Musikerin. "Im Sommer wurden diejenigen, die nur Gerechtigkeit wollten, noch als wilde Tiere bezeichnet und jetzt … Ich weiß schon, was kommt." Schauspielerin Rosanna Arquette konnte ebenfalls nicht fassen, dass der Mob ungehindert durchs Kapitol toben konnte: "Hey, Polizei von DC, wo ist das Tränengas?" "Unfassbar. Eine Schande. Schockierend. Aber nicht überraschend", schrieb Sarah Jessica Parker.

Mittlerweile ist Joe Biden als Präsident bestätigt, doch ob Donald Trump jetzt widerstandslos das Feld räumt, bleibt abzuwarten. Cardi B und Co werden zweifellos weiterhin jeden Schritt des scheidenden Präsidenten beobachten.