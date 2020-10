Allgemein | STAR NEWS

Na, was denn jetzt?! Cardi B und Offset sind wieder zusammen

DE Showbiz - Angedeutet hatte es sich ja bereits am Wochenende: Als Cardi B gemeinsam mit vielen Freunden und ohne Maske in Las Vegas über mehrere Tage hinweg ihren 28. Geburtstag feierte, war Offset auf allen Videos und Fotos stets neben der Rapperin ('WAP') zu sehen.

Ein Lapdance sagt mehr als tausend Worte

Dabei führte die Musikerin einen Lapdance für den Mann auf, von dem sie sich eigentlich gerade scheiden lassen wollte. Kurz darauf erschien ein Foto auf Social Media, aus dem hervorging, dass beide wieder ein Bett teilten. Es hatte also keinen Zweck weiter abzustreiten, was die Spatzen schon von den Dächern pfiffen: Cardi B und Offset sind wieder zusammen. Jetzt ist es offiziell: In einem Video verkündete sie, dass die Scheidung vom Tisch ist. Wer die Beziehung der beiden über die Jahre aufmerksam beobachtet hat, wird wahrscheinlich im Stillen ein "für's Erste" hinzufügen.

Cardi B kann einfach nicht ohne

Cardi selbst bezeichnete sich als "verrückte bit**, die sich einfach nicht entscheiden kann." Sie sei glücklich, und am nächsten Tag wolle sie Offset verprügeln. Sie würde ihn vermissen. "Es ist echt schwer, nicht mit seinem besten Freund zu reden. Es ist echt hart, keinen Schw*** zu haben", erklärte die Rapperin in ihrer gewohnt direkten Art. Der Grund dafür, die Scheidungspapiere einzureichen, sei ihre Angst gewesen, Offset könne sie wieder betrügen.

"Ich wollte nicht darauf warten, darum bin ich gegangen", sagte die Musikerin noch im September. Jetzt ist sie wieder da. Es ist nicht das erste Mal, dass sie sich vom Vater ihrer Tochter Kulture getrennt hat. Und wer Cardi B kennt, erwartet sicher auch nicht, dass es das letzte Mal sein wird.