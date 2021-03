Allgemein | STAR NEWS

Model-Nachwuchs: Emily Ratajkowski ist Mutter geworden

DE Showbiz - Das Baby von Emily Ratajkowski (29) und ihrem Mann Sebastian Bear-McClard (31) ist da. Es ist das erste Kind für das Model und den Schauspieler. Sie überbrachte ihren Followern die gute Nachricht auf Social Media.

"Herzlichen Glückwunsch, Mama!"

Auf Instagram lud Emily ein Foto hoch, auf dem sie zu sehen ist, wie sie den kleinen Sonnenschein stillt. "Sylvester Apollo Bear ist jetzt bei uns auf der Erde. Sly kam am 8.3.21 an, es war der surrealste, wunderschönste und am meisten von Liebe erfüllte Morgen meines Lebens", schrieb das Model. Ihre Model-Kolleginnen und andere Promis gratulierten prompt. Bella Hadid schrieb: "Herzlichen Glückwunsch, süße Familie" und versah ihr Posting mit unzähligen Herz-Emojis. Ashley Graham hieß Sly auf der Welt willkommen, Heidi Klum gratulierte und Sängerin Halsey, die selbst zum ersten Mal schwanger ist, postete in Großbuchstaben: "Herzlichen Glückwunsch, Mama!"

Emily Ratajkowski mag sich nicht festlegen

Im Oktober hatte Emily Ratajkowski in einem Essay für 'Vogue' ihre Schwangerschaft verkündet. Dabei hatte sie eines von vornherein klar gemacht: Sie und Sebastian würden sich zum Geschlecht des Kindes nicht äußern. "Wenn mein Mann und ich erzählen, dass ich schwanger bin, ist die erste Frage nach einem 'Herzlichen Glückwunsch' fast immer, ob ich schon weiß, welches Geschlecht ich mir wünsche", hatte sich Emily geärgert und hinzugefügt: "Wir antworten dann gern, dass wir das nicht wissen, bis unser Kind 18 Jahre alt ist und es wird es uns dann schon wissen lassen. Dann werden wir immer ausgelacht." Die frisch gebackenen Eltern sind seit 2018 verheiratet. Herzlichen Glückwunsch, Sebastian Bear-McClard und Emily Ratajkowski.