Emily Ratajkowski: Was das Model zu den Knutsch-Bildern mit Harry Styles sagt

DE Showbiz - Dass die Bilder viral gehen würden, hätte sich Emily Ratajkowski (31) eigentlich denken können. Das Model war dabei fotografiert worden, wie es Harry Styles (29) küsste. Die Aufnahmen mit dem Sänger ('As It Was') waren in Tokio entstanden, wo er gerade ein Konzert gab.

"Es ist sehr bizarr"

Weder Emily noch Harry hatten sich danach zu den Fotos geäußert — bis jetzt. Doch im Gespräch mit der spanischen 'Vogue' für deren Mai-Ausgabe nannte die Amerikanerin das Interesse an ihrem Privatleben jetzt "sehr bizarr". "Ich bin einfach nur ein Mensch, der von einer dreijährigen Beziehung in eine vierjährige Beziehung ging, und jetzt ist es das erste Mal seit langem, dass ich mich in einer Dating-Phase befinde", erklärte die Berufsschönheit. "Es ist sehr bizarr, gewisse Erlebnisse zu haben, und dann weiß die ganze Welt davon und gibt auch ihren Kommentar dazu ab." Dabei würden die Menschen unterschätzen, welchen Stellenwert manche Dinge in ihrem Leben hätten.

Emily Ratajkowski mag nicht im Mittelpunkt stehen

"Ich bin zwar nicht überrascht, aber es ist wirklich nur ein kleines Stück meines Lebens", erklärte Emily Ratajkowski weiter. "Der überwiegende Teil meines Lebens dreht sich um meinen Sohn und um die Arbeit, aber ich denke mal, dass die nicht die selben Schlagzeilen anregen." Das geht nicht spurlos am Model vorüber: "Dieses Eindringen in private Aspekte ist sehr schwierig für mich." Emily war von 2018 bis zur Trennung im Juli 2022 mit Sebastian Bear-McClard verheiratet, dem Vater ihres zweijährigen Sohnes. Zuletzt war sie mit Comedian Eric André sowie dessen Kollegen Pete Davidson gesehen worden. Zwischen ihr und Harrys Ex, Regisseurin Olivia Wilde, gebe es kein böses Blut, versicherte Emily Ratajkowski. Gerüchte um eine Fehde seien nicht wahr.

