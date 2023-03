Allgemein | STAR NEWS

Gern auch ohne Mann: Emily Ratajkowski wünscht sich mehr Kinder

DE Showbiz - Emily Ratajkowski (31) hat die Trennung von Noch-Ehemann Sebastian Bear-McClard noch frisch im Kopf, als sie erklärte, sie habe "keine Angst" davor, als alleinerziehende Mutter des zweijährigen Sylvester weitere Kinder zu bekommen.

Weitere Kinder auch ohne Mann

"Ich glaube, ich würde mir definitiv mehr Kinder wünschen – ich bin sehr gerne Mutter. Ich bin aber nicht sicher, ob ich jemanden finde, mit dem ich zusammen ein Kind großziehen möchte", erklärte das Model in einer Frage-und-Antwort-Session mit Leser*innen der ‘Daily Mail’. "Ich hätte keine Angst davor, als alleinstehende Frau schwanger zu sein und zu entbinden", fuhr sie fort. "Das heißt nicht, dass ich behaupte, dies sei der beste Weg oder der einzige Weg, aber ich sehe das für mich – die Entscheidung, Sly mit Ende 30 durch IVF ein Geschwisterchen zu schenken. Ich glaube, die Ehe ist echt schwierig, Partnerschaft ist schwierig, und wenn dann noch Kinder dazukommen, wird es tausendmal schwieriger, darum ist es auf gewisse Weise (als alleinerziehende Mutter) etwas unkomplizierter." Wobei das nötige Kleingeld, über das Emily sicher verfügt, schon ein wesentlicher Faktor ist.

Emily Ratajkowski über Männer

Mit ihrem Gynäkologen habe sie sich schon darüber unterhalten, Eizellen für künftige Babys einzufrieren. Außerdem machte Emily alleinerziehenden Frauen Mut, dass sie keine Angst haben sollten, wenn es ums Daten gehen. "Tut mir leid, dass ich es so sagen muss – Männer denken mit ihren Schw***en. Und sie sind einfach nicht so reif", erklärte sie. "Eine Frau würde überlegen ich weiß gar nicht, ob ich auf ein erstes Date mit diesem Typ gehen sollte – er hat zwei Kinder. Männer sind einfach nicht so. Sie verlieben sich in dich und denken dann Oh, Mist, sie hat zwei Kinder – dann bin ich wohl Stiefvater." Seit sie die Scheidung von Sebastian eingereicht hat, munkelte man schon über Dates mit Eric André und Pete Davidson. Am Wochenende machten Fotos Emily Ratajkowski und Harry Styles in Tokio die Runde, auf denen sie ihn küsst.

Bild: ROGER WONG/INSTARimages.com/Cover Images