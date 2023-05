Allgemein | STAR NEWS

Emily Ratajkowski: Bloß kein Date mit Durchschnittstypen!

DE Showbiz - Emily Ratajkowski (31) und ihr Liebesleben werden gerade genau unter die Lupe genommen, nachdem sie im vergangenen Monat beim Knutschen mit Harry Styles erwischt wurde. Seit der Trennung von seinem Gatten Sebastian Bear-McClard lässt es das Model krachen.

Offen für alle

Für die Schauspielerin ist das Leben allein eine ungewohnte Situation, wie sie 'HommeGirls' verriet. "Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich Single bin", berichtete die Mutter eines kleinen Sohnes. "Ich bin stolz auf mich. (Die) jüngere Version von mir hätte sich wahrscheinlich mit einem Durchschnittstypen zufrieden gegeben, nur um einen Freund zu haben. Ich bin froh, dass ich aus diesem Alter raus bin." Die Autorin ist offen für alles und nutzt auch Dating-Apps, allerdings eher zögerlich. "Ich hatte bisher nur ein Date über eine App, aber das war mit jemandem, mit dem ich auch gemeinsame Freunde hatte. Ich bin wirklich offen dafür, Leute kennenzulernen, egal auf welche Weise."

Emily Ratajkowski würde auch Frauen daten

Und auch das Geschlecht ist Emily Ratajkowski egal. Auf die Frage, ob auch Frauen infrage kommen, gab sie sich offen. "Das würde ich gerne. Ich warte darauf, dass die Richtige vorbeikommt. Ich war schon immer jemand, der sich mehr von der Stimmung angezogen fühlt als von körperlichen Merkmalen…" Da kann das Dating also weitergehen. Nicht so schön sei aber, dass die Berufsschönheit ständig von Paparazzi begleitet wird und sich so nicht unerkannt auf die Suche nach dem Menschen fürs Leben begeben kann. "Ich hätte gerne mehr Privatsphäre, aber ich hasse es auch, wenn Prominente sich über den Mangel daran beschweren. Das gehört einfach dazu.” Emily Ratajkowski weiß, dass ihre Berühmtheit und die Vorteile, die damit einhergehen, einen Preis haben.

Bild: Jennifer Graylock/INSTARimages