Model Barbara Meier über ihren Mann: “Mehr als Milliardär”

DE Deutsche Promis - Barbara Meier steht auf der Sonnenseite des Lebens. Die 34-Jährige sieht nicht nur umwerfend aus, sie hat auch nach ihrem Sieg in ‘Germany’s Next Topmodel' eine steile Karriere hingelegt. 2019 läuteten für das Model schließlich die Hochzeitsglocken: Traumhochzeit mit Klemens Hallmann (45) in Italien. Mittlerweile ist Barbara auch Mutter.

Barbara Meier sieht mehr

Doch wenn die Sprache auf den Gatten kommt, fällt immer wieder ein Begriff, der ahnen lässt, dass Geld in der Familie kein Problem ist: Klemens Hallmann ist Milliardär. Dass ihr Mann darauf reduziert wird, schmeckt Barbara Meier aber gar nicht. "Mich ärgert das jedes Mal, ich weiß nicht, warum das immer dabeistehen muss", erklärte die rothaarige Schönheit in der 'Bild'-Onlineshow 'Stadt, Land, Bild'. "Für mich macht ihn einfach halt sehr viel mehr aus und mich interessiert das nicht so sehr." Was sie hingegen sehr gut findet: Dass er bei null angefangen und sich sein Vermögen selbst aufgebaut hat. Klemens Hallmann hat sein Geld mit Immobilien-Projekten und Investitionen verdient.

Hauptsache das Kind ist versorgt

Die harte Arbeit ist etwas, was Barbara Meier beeindruckt: "Wie ehrgeizig und fleißig er ist und wie er sich reinhängt in sein Business – das bewundere ich. Geld auf dem Konto, das interessiert mich jetzt nicht so sehr." Beruhigend ist es natürlich schon: "Es ist schön, dass ich als Mami weiß, unser Kind ist gut versorgt." Gerade in den Zeiten der Pandemie, in denen sie nicht so viel arbeiten kann, brauche sie sich keine Gedanken machen, ob für die gemeinsame Tochter gesorgt ist. Geld als solches sei jedoch bei weitem nicht das Wichtigste. Es scheint also ganz so, als ob Barbara Meier ein altes Sprichwort verinnerlicht hat: "Geld allein macht nicht glücklich - aber es beruhigt ungemein."