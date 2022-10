Allgemein | STAR NEWS

Noch einmal ausspannen: Barbara Meier relaxt vor dem zweiten Baby

DE Deutsche Promis - Barbara Meier (36) in ihrer natürlichen Umgebung? Da denkt man zunächst einmal an coole Locations für Fotoshootings und an den roten Teppich. Doch jetzt zeigte sich das Model auf Instagram mit einem verschmitzten Lächeln auf einer Kuhweide — nanu?

"Mama-Tochter-Urlaub in den Bergen"

Die Erklärung kam in der Bildunterschrift. Sie befinde sich auf "Mama-Tochter-Urlaub in den Bergen", so die einstige Gewinnerin von 'Germany's Next Topmodel'. Einmal noch so richtig ausspannen, denn demnächst bekommt ihre zweijährige Tochter Marie Therese eine Schwester, auf die sie sich schon sehr freut. "Sie klopft am Bauch und sagt 'hallo'", berichtete Barbara Meier vor wenigen Wochen im 'Gala'-Gespräch. Jetzt gönnen die beiden sich noch einmal eine Zeit der Gemeinsamkeit, bevor Baby Nr. 2 den Alltag bestimmt. "Ich habe die letzten Wochen noch viel gearbeitet und hatte tolle Projekte, aber jetzt schalte ich ein paar Gänge runter und bin eine Woche mit Marie-Therese in den Urlaub gefahren", so die werdende Mama in ihrem Posting.

Barbara Meier tauscht die High Heels gegen Gummistiefel

Barbara Meier teilte Bilder der Bergidylle beim Stanglwirt in Tirol, komplett mit Kühen, leckerem Essen, Spa, Reitstunden und einem atemberaubenden Alpenpanorama. "Anstelle von High Heels gibt es jetzt Gummistiefel und anstatt Texte zu lernen bastel ich lustige Tiergesichter auf das Frühstücksbrot", berichtete das Model. "So schön, dass wir beide Zeit nur für uns haben und vor allem auch so viel Zeit in der tollen österreichischen Natur verbringen können." Tatsächlich lassen die beiden es sich so richtig gutgehen. "So schön, dass wir vor der Geburt noch so viele schöne Erinnerungen sammeln können, bevor sich der Alltag erstmal ein wenig auf den Kopf stellen wird", freute sich Barbara Meier.

Bild: Instagram @barbarameier