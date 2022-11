Allgemein | STAR NEWS

Freude bei Barbara Meier: Baby Nr. 2 ist da

DE Deutsche Promis - Freudige Nachrichten bei Barbara Meier (36). Am Mittwoch (25. November) gab das Model auf Instagram bekannt, dass es zum zweiten Mal Mutter geworden ist. Die einstige Gewinnerin von 'Germany's Next Topmodel' teilte ein Foto, auf dem die Hand ihrer Tochter Marie-Therese (2) neben einer noch winzigeren Hand zu sehen ist.

"Meine kleine Schwester Emilia Elise ist da!"

"Meine kleine Schwester Emilia Elise ist da!" hieß es in dem mit Blumen verzierten Posting. "Ich freue mich sehr, dass es Mama und Emilia so gut geht und wir nun endlich zu viert sind!" Offenbar ist die Kleine schon ein paar Tage auf der Welt, denn "die letzte Woche haben wir genutzt, uns ganz ohne Trubel kennenzulernen und uns als Familie zu Hause neu einzuleben. Ich teile mein Spielzeug schon ganz fleißig und bin ganz fasziniert von diesen süßen kleinen Händen! Ich freue mich auf unsere gemeinsame Zukunft!" Offenbar hatten sich Barbara und ihr Mann Klemens Hallmann auch beim Namen ihrer zweiten Tochter wieder an der Geschichte orientiert.

Barbara Meier nahm sich noch mal eine Auszeit

Barbara Meiers Posting geht kurz auf die Namenswahl ein: "Genau wie mein Vorname ist auch der Vorname meiner kleinen Schwester inspiriert von unseren Vorfahren. Es ist toll, dass wir so ein kleines Andenken an sie bewahren können." Vor der Geburt hatte sich das Model mit einer Mutter-Tochter-Auszeit in den Bergen noch mal richtig Zeit für Marie-Therese genommen, wie sie vor wenigen Wochen auf Instagram berichtete. "Ich habe die letzten Wochen noch viel gearbeitet und hatte tolle Projekte, aber jetzt schalte ich ein paar Gänge runter und bin eine Woche mit Marie-Therese in den Urlaub gefahren", so die werdende Mama in ihrem Posting. "So schön, dass wir vor der Geburt noch so viele schöne Erinnerungen sammeln können, bevor sich der Alltag erstmal ein wenig auf den Kopf stellen wird", freute sich Barbara Meier, die jetzt garantiert alle Hände voll zu tun hat.

Bild: FrankHoermann/SVEN SIMON/picture-alliance/Cover Images