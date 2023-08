Allgemein | STAR NEWS

Barbara Meier verrät: Ihre Familienplanung ist noch nicht abgeschlossen

DE Deutsche Promis - Barbara Meier (37) ist glücklich über ihre beiden Kinder, Marie-Therese (3) und Emilia Elise (8 Monate), die sie zusammen mit ihrem Ehemann Klemens Hallmann erzieht. Die beiden Kleinen machen etwas, um das das Model wahrscheinlich von vielen Eltern beneiden wird.

“Ich schlafe noch besser als die beiden”

“Ich hab das Glück, dass sie gut schlafen und das haben sie von mir, denn ich kann gut schlafen””, erklärte die ehemalige ‘Germany’s Next Topmodel'-Kandidatin der ‘Gala’ und lachte: “Ich schlafe noch besser als die beiden!” Trotzdem gibt die Zweifach-Mama zu, dass es nicht ganz einfach ist. "Ich dachte immer: Mit einem Kind verändert sich etwas – zwei Kinder, das ist die doppelte Arbeit. Aber gefühlt ist es einfach das Vierfache”, seufzte sie. Trotzdem bedeutet dies nicht, dass die Familienplanung bereits abgeschlossen ist.

Barbara Meier könnte sich ein drittes Kind vorstellen

“Wir haben immer gesagt, wir wollen so zwei oder drei Kinder”, verriet Barbara Meier. Sie könnte sich jetzt noch ein drittes Kind vorstellen, aber es ist kein absolutes Muss. “Wir schauen jetzt mal, wie wir uns wohlfühlen und sagen: “Okay, da ist jetzt noch Platz, wenn wir am Familienesstisch sitzen.” Genügend Energie hat sie ja, wenn sie so gut schläft und ihre beiden Mädchen sie und ihren Mann auch noch gut schlafen lassen. Und fit halten die beiden sie auch, da muss sie gar nicht ins Fitness-Studio. “Um ehrlich zu sein, ich habe fast drei Jahre keinen Sport mehr gemacht”, erzählte das Model neulich ‘Bild’. “Ich stille noch, da verbrennt man sehr viel Kalorien. Und ich renne den ganzen Tag der großen Tochter hinterher. Sie ist drei, wiegt 14 Kilo und die trage ich den ganzen Tag rauf und runter. Das ist mein Workout”, lachte Barbara Meier.

