Mit Aggressivität gegen Aggressivität: Chris Martin rastet aus

DE Showbiz - Chris Martin (42) ist einer der größten Stars der gegenwärtigen Musikszene. So geschieht es, dass der schwerreiche Sänger immer wieder Bitten um Selfies und/oder Autogramme über sich ergehen lassen muss. Einige Fans sind dabei freundlicher als andere.

Chris Martin kann das Geschreie nicht mehr hören

Chris gab am Montag (20. Januar) ein Wohltätigkeits-Konzert im Hollywood Palladium in Los Angeles, als er von Fans umringt wurde, die ihm Bilder und Plattencover unter die Nase hielten, laut nach Autogrammen schreiend. Chris hatte aber gar keine Lust, solchen unfreundlichen Forderungen nachzukommen. Das machte er den angeblichen Fans dann auch gleich klar, wie aus einer Videoaufnahme deutlich wird, die von ‘TMZ’ veröffentlicht wurde. Chris schrie in die Menge: "Ihr versteht das verdammte Konzept von mir als Mensch nicht. Schreit mich verdammt nochmal nicht an, das ist so aggressiv!"

Am Ende gab er nach

Denn grundsätzlich sei er ja nicht abgeneigt, seinen Fans eine Freude zu machen und etwas für sie zu signieren. Doch der Ton mache die Musik: "Fragt entweder nett oder seid verdammt nochmal einfach höflich. Behandelt Menschen mit Würde! Diese signierten Dinger kommen eh alle auf eBay. Ich signiere immer Sachen, die dann auf eBay landen. Ich bin auch nur ein Mensch. Ich hab vielleicht familiäre Probleme oder vielleicht einen besch*ssenen Auftritt hinter mir – den ich echt hatte. Ihr wisst schon …" Am Ende signierte Chris Martin dann aber doch einige Gegenstände. Was genau bei dem Auftritt für ihn schief gelaufen war, verriet er nicht.