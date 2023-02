Allgemein | STAR NEWS

Armut beenden: Chris Martin und Hugh Jackmann führen durch Global-Citizen-Gipfel

DE Showbiz - Coldplay-Sänger Chris Martin (45) und Hollywoodstar Hugh Jackman (54, ‘X-Men’) werden als prominente Aushängeschilder zu den Vorsitzenden der Konferenz Global Citizen NOW gehören, wie am Dienstag (21. Februar) von den Organisatoren bekanntgegeben wurde. Vom 27.-28. April findet der Event, bei dem es um den Kampf gegen die Armut geht, online und live vor Ort und in verschiedenen Metropolen der Welt statt.

Extreme Armut muss enden

Weder Hugh Jackman noch Chris Martin äußerten sich bislang zu ihrer Teilnahme, aber ein Sprecher der Organisation erklärte, man wollte "Ideen in Handlungen verwandeln und die dringend erforderlichen Aktionen vorantreiben, um extreme Armut zu beenden". Zwei Tage lang kann jede*r im Internet verfolgen, wie "die hellsten Köpfe und führenden Stimmen aus allen Schichten der Gesellschaft, von globalen Anführern bis zu örtlichen Aktivisten, zusammenkommen, um das drängendste Problem der Menschheit und des Planeten zu lösen."

Chris Martin und Hugh Jackman engagieren sich

Zu den namhaften Teilnehmern, die an dieser Konferenz teilnehmen werden, zählen auch die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen, die ehemalige norwegische Premierministerin Erna Solberg, Ghanas Präsident Nana Akufo-Addo und Mia Mottley, Premierministerin von Barbados. In den kommenden Wochen sollen die Tagesordnungspunkte sowie weitere prominente Teilnehmer*innen bekanntgegeben werden. Und Stars wie Chris Martin und Hugh Jackman sorgen hoffentlich für zusätzliches Interesse an diesem wichtigen Thema.

Bild: Kristin Callahan/ACE PICTURES/IN