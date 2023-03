Allgemein | STAR NEWS

Nur eine Mahlzeit am Tag: Wer Coldplay-Sänger Chris Martin zu seiner Essgewohnheit inspirierte

DE Showbiz - Dass Chris Martin (46) jemand ist, der sich unkontrolliert mit Junkfood vollstopft, würde weder zu seinem Image noch zu seiner Figur passen. Doch wie diszipliniert sich der Sänger von Coldplay ('Yellow') wirklich ernährt, überrascht dann doch.

"Ich höre um 4 Uhr nachmittags zu essen auf"

Der Musiker war diese Woche beim Podcast 'Conan O'Brien Needs A Friend' zu Gast. Dabei fragte ihn sein Gastgeber, ob er denn häufiger mal mit anderen Musiker*innen zum Dinner gehen würde. Das verneinte Chris. Doch er meidet nicht etwa seine Kolleg*innen, vielmehr hat er die Mahlzeit komplett aus seinem Ernährungsprogramm gestrichen. "Ich esse kein Abendbrot mehr", erklärte der Star. "Ich höre um 4 Uhr nachmittags zu essen auf." Und was steckt dahinter? Da fällt einem doch gleich Chris' Ex-Frau Gwyneth Paltrow (50) ein, die erst letzte Woche mit ihrem Geständnis für Kopfschütteln sorgte, dass sie den Tag über Kaffee trinkt, Knochenbrühe schlürft und am Abend bei gedünstetem Gemüse so richtig reinhaut.

Chris Martin wurde neidisch

Doch die Inspiration bekam Chris Martin von jemand Unerwartetem. "Ich habe das gelernt, als ich Lunch mit Bruce Springsteen hatte", so der Musiker weiter. Der sei in seinem "Helden-Olymp" und Chris war beeindruckt von seiner Konstitution und seinem Körperbau gewesen, als sie einander begegneten. "Ich hatte das Glück, am Tag nachdem wir letztes Jahr in Philadelphia gespielt hatten, dort eingeladen zu werden…Ich dachte: 'Bruce ist noch besser in Form als ich.'" Der Boss ist immerhin schon 73. "(Seine Frau) Patti sagte: 'Er isst nur eine Mahlzeit am Tag' und ich dachte: 'Na, bitte, das ist meine nächste Challenge." Was genau diese Mahlzeit sei, ist derweil nicht vorgeschrieben. "(Bruce könnte) durchaus einen ganzen Büffelschenkel mit Steroidsoße" verdrücken, scherzte Chris Martin.

Bild: Roger Wong/INSTARimages/Cover Images