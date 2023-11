Allgemein | STAR NEWS

Coldplay zum Mitmachen: Fans sollen auf ihrer neuen Single mitsingen

DE Showbiz - Coldplay (‘Viva La Vida’) befinden sich Endspurt: Anfang 2024 soll das neue Album ‘Moon Music’ fertig sein. Drei Jahre sind seit dem letzten Werk der Band vergangen, doch für den Nachfolger von ‘Music Of The Spheres’ haben sich die Mannen um Sänger Chris Martin (46) jetzt einen besonderen Gimmick einfallen lassen.

Alle singen “Ahhhhh”

Am Donnerstag meldeten sich die Briten auf Instagram und baten ihre Fangemeinde um Mithilfe. “Hallo an alle. Wir hoffen, dass es euch in diesen wilden Zeiten gut geht”, schrieben Coldplay an ihre 25,2 Millionen Follower. “Wir haben ‘Moon Music’ fast abgeschlossen. Wenn ihr auch darauf sein wollt, könnt ihr vielleicht eure Stimme zu einem Song mit dem Titel ‘One World’ hinzufügen (Das würden wir so richtig gut finden).” Die große Mitmach-Aktion sei ganz einfach, hieß es weiter: "Alles was ihr tun müsst, ist unter http://oneworld.coldplay.com ein paar Sekunden ‘Ahhhhh’ zu singen.” Auf der Seite wird auch der Ton vorgegeben, entweder ein G oder ein C, die Oktave sei egal. “Vielen Dank, in Liebe Chris, Guy, Will und Jonny."

Coldplay kommen auch nach Deutschland

Erstmals hatten Coldplay Anfang des Jahres über ihr geplantes neues Album gesprochen. “Wir sind dabei, ein Album namens ‘Moon Music’ abzuschließen, welches Folge zwei von ‘Music Of The Spheres’ sein wird, aber es dauert noch ein wenig, bis es erscheint”, so Chris Martin gegenüber der kanadischen Radiostation ‘City News’. “Vielleicht fangen wir irgendwann dieses Jahr an, neue Songs zu spielen.” Im kommenden Jahr geht die Band ab Juni auf große Tour, schaut im Juli und August auch in Deutschland vorbei und spielt jeweils drei ausverkaufte Konzerte in Düsseldorf und München. Dann haben Fans Gelegenheit, gemeinsam mit Chris Martin und Coldplay live “Ahhhhh” zu singen — üben können sie jetzt schon.

Bild: ROGER WONG/INSTARimages.com