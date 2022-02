Allgemein | STAR NEWS

Michelle Hunziker über ihre Trennung: Gute Erinnerungen müssen gerettet werden

DE Deutsche Promis - Fernsehstar Michelle Hunziker (45) möchte eine gute Beziehung zu ihrem baldigen Ex-Mann Tomaso Trussardi (38) haben. Und sie glaubt auch, dass sie das schaffen wird. Es sei alles eine Einstellungssache.

"Zehn wunderschöne Jahre"

Die Schweizerin sprach im italienischen Fernsehen zum ersten Mal nach der Verkündung der Trennung im Januar über ihre gescheiterte Liebe. In der Sendung 'Verissimo' gab sie zu, dass sie schon das Gefühl gehabt habe, versagt zu haben, aber ihre Lebenserfahrung gebe ihr Zuversicht für die Zukunft. Und die bedeute eben auch, dass sie weiterhin ein gutes Verhältnis zum Italiener haben werde und die gemeinsamen guten Erinnerungen retten kann: "Es sind zehn wunderschöne Jahre gewesen, mit zwei wundervollen Töchtern. Das muss gerettet werden. Ich habe Tomaso sehr lieb und werde ihn immer lieb haben." Das Paar hatte 2014 geheiratet und erzieht zusammen die achtjährige Sole und die sechsjährige Celeste.

Michelle Hunziker will keinen Schmerz aufbürden

Die dreifache Mutter - aus ihrer Ehe mit Eros Ramazzotti stammt Aurora (25) - hat gelernt, wie man mit Trennungen umgeht: "Man muss die richtigen Prioritäten setzen und den anderen nicht auch noch Rucksäcke voller Schmerz aufbürden." Unterstützung bekommt sie auch von ihrem Ex, dem auch sehr gelegen ist, dass es keine schmutzige Trennung wird und die Kinder nicht darunter leiden. "Allerdings weiß ich nicht, ob wir die Art von getrennten Eltern sein werden, die zusammen in den Urlaub fahren: Vielleicht fangen wir erst einmal mit dem Abendessen an", erklärte der Geschäftsmann unlängst gegenüber der 'Corriere della Sera'. Man kann Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi nur viel Kraft und Glück wünschen, damit die beiden einen Weg finden. Und vielleicht klappt es dann auch mit einem gemeinsamen Urlaub.

Bild: Tobias Hase/picture-alliance/Cover Images