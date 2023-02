Allgemein | STAR NEWS

Michelle Hunziker: Mit ihrem neuen Look sorgt sie für eine Überraschung

DE Deutsche Promis - Michelle Hunziker (46) hatte offenbar Lust auf Veränderung. Mit den bei Pop-Prinzessin Britney Spears geborgten Worten "Oops, I did it again" stellte die Moderatorin auf Instagram ihren neuen Look vor. Ihre einst langen blonden Haare fallen ihr jetzt gerade mal bis auf die Schultern.

Michelle Hunziker mit Long Bob

Die sympathische Schweizerin konnte es gar nicht erwarten, ihre neue Frisur zu präsentieren und schoss ihr Selfie direkt bei ihrer Friseurin Alessia Solidani, der sie ihre Haare schon seit Jahren anvertraut. Alessia ist selbst eine kleine Berühmtheit, hat bei Instagram schon fast 100.000 Follower*innen. Cool posieren die beiden gemeinsam, und mal zeigt sich Michelle mit streng geglättetem Haar, mal mit lockeren Wellen und noch lockererem Lachen. Der Long Bob trat übrigens nicht zum ersten Mal in Michelles Leben: 2021 ließ sie sich die Haare schon einmal so schneiden, aber damals war sie im Vorfeld noch deutlich nervöser wegen der anstehenden Typveränderung und schrieb dazu: "Wie ihr sehen könnt, musste ich sogar zwei Gläser Wein trinken, um mich zu trauen."

Vorfreude auf das erste Enkelkind

Eine neue Frisur gehört tatsächlich aktuell eher zu den kleineren Veränderungen in Michelles Leben, denn die gestandene TV-Frau freut sich derzeit auf ihr erstes Enkelkind. Ihre älteste Tochter Aurora Ramazzotti (26) erwartet zusammen mit Partner Goffredo Cerza einen Jungen und präsentierte sich bei der Geburtstagsparty ihrer Mutter vor zwei Wochen schon mit einer ansehnlichen Kugel. Zu dem gemeinsamen Insta-Bild mit ihrer Mutter schreibt Aurora: "Party mit Bauch!" Und mit ihrer praktischen Frisur zeigt sich Michelle Hunziker bestens gewappnet für die nahenden Großmutterfreuden.

Bild: rtn, patrick becher/picture-alliance/Cover Images