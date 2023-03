Allgemein | STAR NEWS

Michelle Hunziker strahlt vor Glück: Die Moderatorin ist Oma

DE Deutsche Promis - Es ist ein Junge, sein Name ist Cesare, und er ist schon jetzt der ganze Stolz seiner Oma. Die ist nämlich Michelle Hunziker und hat sich schon monatelang darauf gefreut, Großmutter zu werden.

"Willkommen Cesare"

Am Donnerstag schrieb sie in ihrer Instagram Story: "Neben den Geburten meiner Töchter war heute der schönste Tag meines Lebens. Willkommen Cesare." Dazu teilte sie ein Foto, das auch die frischgebackene Mutter, ihre Tochter Aurora (26), auf ihrem Instagram Account hochgeladen hatte. Darauf ist eine kleine Babyfaust zu sehen, die offenbar einer Männerfaust ein Fistbump gibt — Baby Cesare begrüßt sozusagen seinen Vater, Auroras Partner Goffredo Cerca. Schon vor einigen Wochen hatte Oma Michelle in einem Interview mit der Zeitung 'Corriere Della Sera' versichert, wie sehr sie sich auf den Nachwuchs in der Familie freue. Mit gerade einmal 46 Jahren ist sie sehr jung Oma geworden.

Endlich ein Junge für Michelle Hunziker

"Es ist schon seltsam, wenn ich an das Kind denke, das unterwegs ist", erzählte Michelle Hunziker. "Ich bin ja selber nur 19 Jahre älter als Auri, ich erlebe ihre Schwangerschaft mit einer unglaublichen Intensität, es ist wie eine vierte Mutterschaft, ich habe ja noch zwei kleine Töchter, ich werde ein Haus voller Kinder haben", erklärte die gebürtige Schweizerin. Dass es ein Junge wird, wusste sie schon länger. Das ist ein zusätzlicher Segen für die Mutter dreier Töchter. "Damit wird ein Traum wahr, dass ich nach drei Töchtern endlich einen Buben auf dem Wickeltisch habe", sagte die Moderatorin in der SRF-Sendung ‘Gesichter und Geschichten’. Als Babysitterin bietet sie sich ganz selbstlos auch schon an: "Aurora kann ihren Buben immer zu mir bringen."

Bild: Famous/ACE PICTURES/INSTARimages.com