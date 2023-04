Allgemein | STAR NEWS

„Mama-Oma“ Michelle Hunziker: Sogar bei der Geburt war sie dabei

DE Deutsche Promis - Dass Michelle Hunziker (46) fest entschlossen ist, so richtig in ihrer Oma-Rolle aufzugehen, war schon länger klar. Schon bevor ihre Tochter Aurora (26) der Moderatorin einen Enkel schenkte, schwärmte sie in den allerhöchsten Tönen vom Familienzuwachs.

"Angst, es auszusprechen"

Sie wolle auf jeden Fall mit anpacken, versicherte der TV-Star im Vorfeld. "Damit wird ein Traum wahr, dass ich nach drei Töchtern endlich einen Buben auf dem Wickeltisch habe", sagte Michelle in der SRF-Sendung ‘Gesichter und Geschichten’. Jetzt ist der kleine Cesare da, und in einem Interview in der italienischen Show 'Verissimo' erzählte Michelle, dass sie in der Tat von Anfang an mit dabei war: "Ich habe gesehen, wie Cesare geboren wurde." Jetzt will sie auch anderen jungen Großeltern Mut machen. Denn viele mögen nicht zu ihrem Familenstatus stehen. "Es gibt viele 40-jährige Opas und Omas, die Angst haben, es auszusprechen."

Michelle Hunziker freut sich aufs Babysitten

"Erst jetzt verstehe ich die Emotionen der Großeltern angesichts eines Kindes, das aus dem Leib ihrer Tochter kommt. Es ist unglaublich! Es ist das Leben, das weitergeht", erzählte Michelle Hunziker. Sie selbst sehe sich auch nicht als alt, sie sei einfach nur Oma. "Ich bin immer noch in dem Alter, in dem man eigentlich auch Mama werden könnte, deshalb werde ich eine 'Mama-Oma' sein", erzählte die Moderatorin schon im letzten Jahr im Gespräch mit 'Gala'. Jetzt kann sie kaum erwarten, endlich Babysitten zu dürfen. "Irgendwann, denke ich, überlassen sie mir das Baby für ein paar Stunden, weil sie Besorgungen machen müssen", hofft die enthusiastische Neu-Oma Michelle Hunziker.

