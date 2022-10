Allgemein | STAR NEWS

Michelle Hunziker ist Single: Männer trauen sich nicht

DE Deutsche Promis - Moderatorin Michelle Hunziker (45) ist eine schöne Frau, die sich ihre Männer aussuchen kann. Denkt man. Ist aber nicht so, wenn man der Schweizerin glauben darf.

Eine Frage des Selbstbewusstsein

Die dreifache Mama ist momentan Single, jedenfalls gab sie das etwas zögerlich im RTL-Interview mit Frauke Ludowig zu. Die Interviewerin fragte dann gleich nach, ob jetzt nicht die Männer Schlange stehen würden. "Wenn du in der Öffentlichkeit stehst, dann trauen sie sich nicht ran", schüttelte der Star den Kopf. Außerdem kommt sie ja jetzt mit Anhang. "Jetzt bin ich eine Frau mit drei Kindern mit zwei Ex-Ehemännern und einem sehr sehr beschäftigten Leben." Ihre älteste Tochter Aurora aus der Ehe mit Eros Ramazzotti macht sie im April zur Oma, die beiden Kleinen Sole (9) und Celeste (7), die sie zusammen mit ihrem Ex Tomaso Trussardi erzieht, werden damit noch warten.

Michelle Hunziker liebt ihre Patchwork-Familie

Mit ihren Ex-Männern versteht sie sich so gut, dass die Patwork-Familie hält und irgendwann auch mal ein gemeinsames Weihnachen möglich ist. "Man muss immer das Beste von der Person, die du geliebt hast, retten", rät Michelle Hunziker, wie es klappen kann. Von der Bilderbuch-Ehe hat sie sich ohnehin verabschiedet: "So, wie sie es uns beigebracht haben - Mama und Papa für immer in einem perfekten Leben - das gibt es einfach nicht."

Dunkle Zeiten sind in jeder Beziehung und in jedem Leben normal. Auch für den TV-Star: "Dann mach ich die Tür zu, ich brauche nicht lange, ein paar Stunden, einen Tag, dann weine ich in mein Kissen." Aber dann überwiegt Michelles positive Lebenseinstellung, die sie sich bis ins Alter bewahren möchte. "Ich möchte eines Tages eine dieser alten Damen sein, die man aus viral gegangenen Social-Media-Videos kennt, die mitten auf der Straße tanzen", wünschte sie sich unlängst auf Instagram. "Die, die sich am Leben festklammern, die, die du mit offenen Augen siehst, weil sie in der Gegenwart leben und nicht in der Vergangenheit." Wenn es eine schafft, dann Michelle Hunziker!

Bild: Tobias Hase/picture-alliance/Cover Images