Michelle Hunziker: Jeden Abend Selbstkritik

DE German Stars - 'Big Performance – Wer ist der Star im Star?' ist der Titel der RTL-Show, mit der Michelle Hunziker (43) ihr deutsches TV-Comeback feiert. Da ist Aufmerksamkeit und Liebe zum Detail gefragt.

"Das Auge trügt nicht!"

Als Teil des Rate-Teams muss Michelle erraten, welcher Promi sich hinter einer Maske eines Musik-Idols verbirgt. Der Star ist jedoch bestens vorbereitet, wie er im Interview mit 'Gala' verrät: "Ich habe 400 deutsche Stars studiert und gegoogelt, habe viele YouTube-Videos und Interviews angesehen." Michelle weiß auch schon genau, worauf es ankommt: "Ich achte vor allem auf die Augen. Das Auge trügt nicht! Und die Hände! Hände geben gute Hinweise."

Michelle Hunziker übt und übt

Wie sieht es mit ihren eigenen Sangeskünsten aus? "Wenn ich singe, singen meine Kinder oft mit mir. Meinen Gesang kritisieren sie dann nicht. Und wenn ich professionell singe, also im Fernsehen, dann bereite ich mich dementsprechend darauf vor. Das finden sie dann auch toll. Allerdings gibt es Momente, in denen ich Lieder zu Hause einstudiere und es für die anderen vielleicht nicht ganz so schön klingt." Auch sonst scheut sich Michelle nicht, gelegentlich selbstkritisch ihre eigene Performance zu hinterfragen: "Wir sind keine perfekten Wesen. Ich frage mich jeden Abend, wenn ich ins Bett gehe, ob ich alles gut und richtig gemacht habe. Manchmal war es dann vielleicht nicht so. Dann muss man sich bemühen, es am Tag drauf besser zu machen." Mit der Einstellung ist Michelle Hunziker vielen schon weit voraus.