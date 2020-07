Allgemein | STAR NEWS

Michael Wendler und Laura Müller: So spontan war die Hochzeit

DE German Stars - Die Fans waren überrascht, als Laura Müller (19) und Michael Wendler (48) vor wenigen Wochen stolz verkündeten, dass sie Mann und Frau sind.

"Nachmittags war ein Termin frei"

Der Sänger ('Sie liebt den DJ') und die Influencerin hatten in aller Stille auf einem Standesamt in Florida geheiratet — für ein Paar, welches jeden Schritt seiner Beziehung öffentlich zelebriert, ein eher ungewöhnlicher Schritt. Jetzt kam jedoch in einer Folge der Doku-Reihe 'Laura & der Wendler — jetzt wird geheiratet' heraus, dass auch Braut und Bräutigam von der Idee überrumpelt wurden. Geplant war die Blitzhochzeit nämlich nicht. Vielmehr wollten beide am fraglichen Tag die für die USA erforderliche Heiratslizenz beantragen, doch "auf einmal ging alles ganz schnell! Morgens haben wir die Info erhalten, dass am Nachmittag ein Termin frei ist und die Trauung vollzogen werden könnte", erinnerte sich der Wendler.

Michael Wendler und Laura Müller sagten ganz spontan ja

Er und Laura handelten spontan. Die Influencerin ist nämlich zurzeit nur mit einem Touristenvisum in den USA, da kann eine Hochzeit nicht schaden. Gesagt, getan, beide ließen sich noch am selben Tag trauen: "Das war ganz aufregend. Eine Standesbeamtin wurde zugeschaltet, per FaceTime sozusagen, und hat die Trauung dann vollzogen." Doch die Feierlichkeiten stehen natürlich noch an, auch wenn das Wie und Wo wegen der andauernden Pandemie nach wie vor unklar ist. In die USA mag zurzeit ohnehin niemand reisen. Laut Michael Wendler "wäre eine Hochzeit in Europa der Plan B."