Michael Wendler und Laura Müller: Inhaltsschwangere Ankündigungen statt Erotik auf OnlyFans

DE Deutsche Promis - Für 35 Dollar im Monat können Abonnenten Michael Wendler (49) und Laura Müller (21) seit wenigen Wochen auf dem Erotik-Portal OnlyFans zuschauen. Doch bei was eigentlich? Es gab alte 'Playboy'-Bilder der Influencerin, ansonsten sieht man sie in erster Linie, wie sie Geschenke auspackt.

"Eine unfassbare Veränderung"

Wer umgerechnet rund 30 Euro im Monat berappt, möchte aber aller Wahrscheinlichkeit nach lieber, dass Laura etwas anderes auspackt, doch dem schob ihr Mann schon früh einen Riegel vor. Am 10. Dezember erklärte der Sänger ('Sie liebt den DJ') in einem Live-Statement: "Wer glaubt, dass wir Live-Sex machen, den müssen wir enttäuschen." Enttäuscht waren die Kunden dann auch wirklich und das Grummeln groß. Man wollte wenigstens mal neue Fotos von Laura sehen und nicht mit alten Playboy-Bilder abgespeist werden, wenn man schon dafür zahlen muss. Doch Laura wickelte weiterhin nur Geschenke aus. Immerhin gab es noch eine Ankündigung, um das zahlungskräftige Publikum bei der Stange zu halten: "In wenigen Wochen wird eine unfassbare Veränderung in unserem Leben geben, die aufregendste meines Lebens."

Nachwuchs für Laura Müller und Michael Wendler?

Jetzt hat das liebste Peinlich-Duo der Deutschen nachgelegt. Zwar noch immer nicht mit nackten Tatsachen, aber mit einem neuen Teaser. "Wir haben auf jeden Fall noch eine ganz tolle Überraschung für euch vorbereitet in den nächsten Tagen, also seid gespannt! Zum Jahreswechsel gibt es hier eine Information, die unser beider Leben, nämlich Lauras und meins, für immer verändern wird", verkündete Michael Wendler am Mittwoch (22. Dezember). Ist das lediglich inhaltsschwanger oder tatsächlich ein Hinweis auf anstehenden Nachwuchs, wie schon seit der ersten Ankündigung vor zwei Wochen vermutet wird? Zu Silvester wissen wir wohl mehr.

Übrigens: Es gab tatsächlich auch noch ein neues Foto. Darauf ist das Paar in Handtücher gehüllt zu sehen. "Wer liebt es auch, gemeinsam duschen zu gehen?" Ob das 30 Euro im Monat wert ist, müssen die Fans von Michael Wendler und Laura Müller wohl selbst entscheiden.

Bild: picture alliance / dpa / Stefan Gregorowius | TVNow