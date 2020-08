Allgemein | STAR NEWS

Michael Wendler und Laura Müller: Claudia Norberg übertreibt

DE German Stars - Michael Wendler (48) und Laura Müller (20) sind glücklich verheiratet. Seit der Trauung heißt Laura mit Nachnamen offiziell Norberg. Michael hatte den Nachnamen seiner Exfrau angenommen, als diese Ja zueinander gesagt hatten. Claudia schmeckt das allerdings gar nicht. Laura ist das egal.

Das normalste der Welt

In einem offenen Brief hatte Claudia ihre Nachfolgerin darum gebeten, von dem Plan abzusehen, Norberg als Nachnamen anzunehmen. Die ganze Aufregung um etwas, das in den Augen des Models eine Kleinigkeit ist, versteht Laura nicht. Das macht sie in der aktuellen Folge ihrer Reality-TV-Show 'Laura und der Wendler – Jetzt wird geheiratet!' deutlich: "Jede Frau, die Prinzessinnenfilme guckt, wünscht sich irgendwann mal zu heiraten und zu heißen wie ihr Ehemann. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, anders heißen zu wollen als mein Mann. Millionen Frauen nehmen den Namen ihres Mannes an. Das ist das normalste der Welt."

Laura Müller und Michael Wendler sind sich einig

Laura findet also, dass Claudia übertreibt, sich unnötig in etwas hineingesteigert hat. Michael stimmt dem zu und weist darauf hin, dass seine Ex ohnehin kein Mitspracherecht habe, schließlich sei die Scheidung vollzogen. Nach Jahren der Trennung war seine Ex vor wenigen Wochen dann auch aus dem gemeinsamen Haus in Florida ausgezogen: "Das hat auch wirklich niemand mehr verstanden. Warum die Ex-Frau noch immer bei uns gewohnt hat? Wir sind ja schon seit eineinhalb Jahren ein Paar. Aber wir sind jetzt überglücklich. Die Scheidung ist durch. Wir haben den Tag ersehnt, dass sie endlich auszieht."