Michael Wendler: Sind all seine Geldquellen versiegt?

DE Deutsche Promis - Michael Wendler (48) und Laura Müller (20) sehen schweren Zeiten entgegen, davon ist nicht zuletzt auch sein einstiger Manager Markus Krampe überzeugt, der sich mittlerweile von dem Duo getrennt hat, es aber besser als jeder andere kennt.

Michael Wendler hat sich im Abseits

Niemand möchte mehr mit Michael Wendler in Verbindung gebracht werden, nachdem der Schlagersänger beim 'DSDS'-Aus seine plötzliche Unberechenbarkeit demonstrierte und die Öffentlichkeit mit wirren Corona-Thesen irritierte. Ob es ihn überrascht, dass Werbe-, Medien- und Kooperationspartner sich nun scharenweise von ihm abwenden?

Markus Krampe erinnert sich daran, wie er dem Wendler abgeraten hatte, an der Dschungelshow 'Ich bin ein Star – Holt mich hier raus' teilzunehmen: "Früher hatte er den Hang dazu, abzuheben, wenn es gut läuft. Das war auch im Dschungel der Fall, da hat ihn viel Geld gelockt. Ich hatte ihm von einer Teilnahme abgeraten und das war der Grund, aus dem wir uns damals getrennt haben", erklärte Krampe gegenüber 'bunte.de'. Michael Wendler hatte vom Dschungel nach wenigen Tagen genug, ging freiwillig und bekam nur die Hälfte seiner Gage – und verlor seinen Manager, der jedoch 2019 einen neuen, wenn auch kurzen Anlauf mit dem Wendler wagte: "Die Plattenfirma und der Sender RTL haben damals gesagt: 'Wir machen Michael Wendler und Laura nur, wenn du mit im Boot bist.' Quasi als Puffer, weil alle wussten, dass es mit ihm nicht einfach ist."

Der Wendler hätte schuldenfrei sein können

Während Michael Wendler und seine Frau in Florida bleiben - angeblich um sich diverse Gläubiger vom Hals zu halten - ist Ex-Manager Krampe frustriert: "Das Ziel war, dass wir Silvester 2020 mit der Schlagzeile 'Michael Wendler schuldenfrei' rausgehen", verriet er. Doch den Weg in ein schuldenfreies Leben habe sich Michael Wendler selbst verbaut, und zusätzlich müsse der Star jetzt mit Klagen wegen seiner Vertragsbrüche rechnen, beispielsweise von RTL, so Krampe. Das 'DSDS'-Debakel war wohl Michael Wendlers größter und teuerster Fehler: "Wenn er nicht abgehauen wäre, hätte er seine Schulden bezahlen können. Er hätte noch acht Drehtage in Griechenland gehabt und könnte zu diesem Zeitpunkt trotzdem in Florida leben – mit dem Unterschied, dass alle Verträge erfüllt gewesen wären und er Riesensummen bekommen hätte. Die Live-Sendungen von DSDS sind erst Mitte Februar", sagte Markus Krampe über Michael Wendler, den er wohl kein drittes Mal managen möchte.