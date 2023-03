Allgemein | STAR NEWS

Michael Wendler nach Doku-Ende: Diese Gage ist ihm und Laura entgangen

DE Deutsche Promis - Auch Tage nach der Ankündigung und anschließenden Streichung einer neuen Doku-Reihe über Michael Wendler (50) und seine schwangere Frau Laura Müller (22) kehrt keine Ruhe ein um den Sänger ('Egal') und die Influencerin. Nach wie vor trendet sein Name auf Twitter, nach wie vor schüttelt die Nation den Kopf darüber, wie sich der Sender RTLzwei derart verkalkulieren konnte.

Eine halbe Million Euro?

Mittlerweile will 'Bild' erfahren haben, wie viel Gage dem Paar durch die Lappen gegangen sein soll, es ist von 500.000 Euro die Rede. An anderer Stelle wird gemeldet, dass Laura zudem einen Instagram-Werbevertrag für eine beliebte Baby-Badewanne verloren habe. "Wir haben notwendige Maßnahmen ergriffen und werden die Zusammenarbeit mit dem Profil nicht weiterführen", hieß es vom Hersteller Twistshake nach Protesten. Auch wenn die beiden nach wie vor ihre Schwangerschaft auf dem Erotik-Portal OnlyFans vermarkten, so wird das Ausbleiben des warmen Geldregens schmerzlich für beide sein. Derweil können wir davon ausgehen, dass das letzte Wort in dem Fall noch nicht gesprochen ist, denn bislang hat sich der Wendler noch nicht selbst zu der Absage geäußert.

Michael Wendler und der Weg zurück

In den üblichen Kreisen wird bereits wieder über Cancel Culture gejammert und dass jeder eine zweite Chance verdient habe, auch Michael Wendler. Das stimmt, doch was der Wendler und RTLzwei offenbar vergaßen: Eine derartige Chance muss man sich erst einmal erarbeiten. Mit einem halbherzigen "Ich distanziere mich von einigen meiner Aussagen" Stunden vor der Verkündung des Comebacks ist es da wirklich nicht getan. Auf die angekündigte Schließung seines Telegram-Kanals warteten wir auch vergeblich. Sollte sich der Sänger künftig ohne unmittelbare Hintergedanken an einen Zahltag von seiner Vergangenheit lösen und beweisen können, dass er sich geändert hat, wäre die Tür vielleicht irgendwann auch wieder offen, wenn auch sicher nicht zu Großprojekten — doch bis dahin müsste Michael Wendler sich erst einmal einsichtig zeigen und viel Arbeit investieren und das scheint zum gegenwärtigen Zeitpunkt eher unwahrscheinlich.

Bild: XAMAX/picture-alliance/Cover Images