Michael Wendler: Laura blieb plötzlich draußen vor

DE German Stars - Michael Wendler (48) und Laura Müller (20) gelten als unzertrennlich. Das gilt sowohl für die beiden als Paar als auch für ihre Karrieren. Was also geschieht mit der Influencerin, nachdem der Sänger ('Sie liebt den DJ') sich immer weiter in den Verschwörungssumpf begibt? Die Frage bleibt nach wie vor offen. Enttäuscht wurde Laura aber schon lange vor Wendlergate, wie der Star jetzt auf Social Media berichtete.

Wird Laura Müller beeinflusst?

Erst vor wenigen Tagen hatte Markus Krampe sein Management für den Wendler niedergelegt, gleichzeitig aber betont, dass er weiterhin sehr gern mit Laura zusammenarbeiten würde. Viel Hoffnung darauf machte er sich derweil nicht, wie er im Sat.1-Frühstücksfernsehen betonte: "Ich glaube, da wird Michael Wendler schon ein gehöriges Wort mit ihr wechseln, wenn sie auf die Idee kommt, mit mir zu arbeiten." Jetzt hat der Sänger in einem längeren Video behauptet, dass Laura schon vor Wendlergate von RTL ausgebootet worden sei. Dabei beginnt sein Clip eigentlich recht versöhnlich, denn der Star denkt dem Sender für die Zusammenarbeit.

Michael Wendler will RTL gewarnt haben

Doch dann kommt er auf seine Frau Laura Müller zu sprechen. Die beiden sollten eigentlich im TV heiraten, daraus wurde natürlich nichts, auch nachträgliche Inszenierungen sind wohl mittlerweile ausgeschlossen. Doch auch bei 'DSDS' sollen Laura gewisse Aufgaben zugesagt worden sein, sogar vertraglich, wie Michael Wendler erzählt. Davon wollten die Macher Der Sendung dann aber plötzlich nichts mehr wissen. Dabei habe Laura doch backstage schon viel gedreht und fühlte sich anschließend "verletzt und enttäuscht". Sie habe die Welt nicht mehr verstanden, so der Wendler.

Darüber hinaus behauptet Michael Wendler, er habe bereits im Vorfeld gegenüber RTL angekündigt, dass er bei 'DSDS' ausscheiden würde, sollte es in Deutschland noch einmal zum Lockdown kommen. Damals habe man ihn beschwichtigt, das würde garantiert nicht passieren. Mittlerweile wissen wir alle, wie die Geschichte endete — oder auch nicht. Denn das letzte Wort hat Michael Wendler sicher noch lange nicht gesprochen.