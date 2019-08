Allgemein | STAR NEWS

Michael Wendler: Jetzt wandelt er auf Lauras Spuren

DE German Stars - Die Stationen, die Michael Wendler (47) und Laura Müller (19) durchlaufen, werden immer exotischer. Nachdem der Sänger ('Sie liebt den DJ') und seine Freundin das 'Sommerhaus der Stars' verlassen haben, ging es jetzt in Lauras Heimatstadt: Tangermünde in Sachsen-Anhalt.

Michael Wendler schickt Urlaubsgrüße

11.000 Einwohner, malerisch an der Elbe gelegen — das ist doch etwas anderes als beispielsweise New York. Laura wird natürlich zur Fremdenführerin, zeigt ihrem Freund die schönsten Seiten der beschaulichen Kleinstadt. Das kommt bei dem Star gut an. "Ich bin begeistert von dieser wunderschönen Stadt", schreibt Michael Wendler neben einem Bild auf Instagram, das ihn mit Laura vor schnuckligen Fachwerkhäusern zeigt. Auf einem weiteren Foto schicken beide "Grüße aus Tangermünde".

Laura wird Moderatorin

Doch der Heimaturlaub ist nicht die einzige Neuigkeit, die Michael Wendler auf Social Media für seine Fans parat hat. Am Mittwoch [21. August] postete er eine Ankündigung für ein Konzert, das am 28. August in der Turbinenhalle 1 in Oberhausen stattfinden soll. Findigen Followern fiel gleich auf: Als Co-Moderatorin neben Frank Neuenfels war eine gute Bekannte gelistet: Niemand Geringere als Laura wird ihrem Liebsten auf der Bühne beistehen. Eine Nachricht, die nicht alle erfreut. "Wozu braucht ein Konzert denn Moderation?" und "Die kann ja nicht mal in ihren Videos fehlerfrei sprechen!" waren noch die harmloseren Kommentare. Doch es gibt auch positive Stimmen: "Toll, dass sie das macht". Viele freuen sich eben mit Laura und Michael Wendler.

