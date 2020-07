Allgemein | STAR NEWS

Marie-Therese ist da: Barbara Meier ist Mutter geworden

DE German Stars - Barbara Meier (33) hatte am Donnerstag (16. Juli) gute Nachrichten für ihre Follower auf Instagram. Das Model hat sein erstes Kind zur Welt gebracht.

"Unglaublich stolz und verzaubert"

Die Gewinnerin der zweiten Staffel von 'Germany’s Next Topmodel' teilte am Abend ein Foto, auf welchem ein winziges Paar Füße zu sehen ist. Zwischen den Zehen steckt eine zarte lila Blume. Dazu schrieb rothaarige Schönheit: "Unsere wunderschöne Tochter Marie-Therese hat das Licht der Welt erblickt! Wir sind unglaublich stolz und verzaubert von diesem süßen kleinen Wesen und freuen uns darauf, unseren Lebensweg ab jetzt zu dritt zu gehen!"

Barbara Meier erklärt den Babynamen

Klar, dass alle wissen wollen, wie die Eltern zu dem Namen gekommen sind, und so fügte Barbara Meier hinzu: "Nicht nur ihre Geburt, sondern auch ihr Name vereint unsere Familien: 'Marie' war Klemens unglaublich beeindruckende Großmutter und 'Theresia' meine wundervolle Oma." Barbara hatte im Juni 2019 den Unternehmer und Investoren Klemens Hallmann (44) geheiratet. Auf der Gästeliste des illustren Events, das in Venedig stattfand, hatten zahlreiche Promis wie Arnold Schwarzenegger, Heiner Lauterbach und Sylvie Meis gestanden. Jetzt ist Barbara Meiers Glück mit der kleinen Marie-Therese perfekt geworden.