Manager weg: Nach Michael Wendler lässt Markus Krampe auch Laura Müller fallen

DE German Stars - Markus Krampe zeigte als Manager vollen Einsatz, um erst Michael Wendler (48) und dann auch dessen Freundin und mittlerweile Ehefrau Laura Müller (20) so bekannt zu machen, wie sie heute sind. Doch nachdem Krampe sich nach Wendlers wirren Aussagen und unberechenbarem Verhalten kürzlich von dem Sänger getrennt hatte, gibt er jetzt auch das Management von Laura Müller auf.

Markus Krampe: Das Vertrauen ist zerstört

Zusammen mit seinem Team hatte Krampe viel Zeit und Arbeit in das Paar investiert. Nach Reality-TV-Formaten und jeder Menge Schlagzeilen schien mit Michael Wendlers Aufnahme in die 'DSDS'-Jury der ultimative Coup geglückt. Doch ausgerechnet da rastete der Star aus, wütete öffentlich über die Corona-Maßnahmen der Regierung und tauchte dann ab. Mit dem lukrativen 'DSDS'-Deal waren auch die Zusammenarbeit mit RTL und der gute Ruf zerstört.

"Als ich versucht habe, die Scherben zusammenzufegen in letzter Zeit, habe ich so viele Dinge herausgefunden, die so brisant sind und die ich so niemals erwartet hätte, die ich so als Manager und auch als Freund nicht mehr vertreten kann", sagte Krampe in einem Instagram-Video. Die Zusammenarbeit zwischen Künstler und Manager beruhe auf einem Vertrauensverhältnis, erklärte er weiter und erwähnte, dass er und sein Team noch heute auf eine Entschuldigung von Michael Wendler warten.

Laura Müller drückte sich um eine eigene Meinung

Wendler-Gattin Laura versuchte sich in maximaler Schadensbegrenzung, indem sie sich ahnungs- und meinungslos gab, und zunächst schien Markus Krampe bereit, weiter mit ihr zusammenzuarbeiten – doch damit ist jetzt auch Schluss. Auf Instagram gab er seine Entscheidung am Sonntag (29. November) bekannt: "Die derzeitige Situation und das Nichtbeziehen einer klaren Position seitens Laura zu den Aussagen/Postings von Michael Wendler zwingen mich zu diesem Entschluss." Er rechne ihr zwar hoch an, dass sie zu ihrem Mann halte, hätte aber dennoch eine inhaltliche Stellungnahme zu den Äußerungen des Wendlers erwartet. "Ich bedaure, diese Entscheidung treffen zu müssen und wünsche den beiden für ihre gemeinsame Zukunft alles Gute und vor allen Dingen viel Kraft für die kommende Zeit," schloss Krampe. Von Laura Müller selbst hört man derzeit wenig. Sie soll wegen Michaels Entgleisungen viele Werbepartner und Jobs verloren haben und hüllt sich auf Instagram in Schweigen.