„Man sieht’s an meinen Augen“: Schlaflose Jenny Frankhauser berichtet von ihren ersten Wochen als Mutter

DE Deutsche Promis - Seit etwas mehr als zwei Wochen hat Jenny Frankhausers Leben einen neuen Mittelpunkt. Die 30-Jährige ist zum ersten Mal Mutter geworden, und ihr kleiner Sohn Damian, der am 29. September auf die Welt kam, hält sie rund um die Uhr auf Trab.

"Jede Stunde. Jede Stunde."

In ihrer Instagram Story stellte sich die frisch gebackene Mama am Wochenende (16. Oktober) erstmals wieder den Fragen ihrer Fans. "Ich habe euch so vermisst", erklärte die strahlende Sängerin und Reality-Darstellerin ihren 707.000 Followern. Sie habe aber die Zeit mit ihrem Kleinen genossen, sie hätten "sehr viel gekuschelt". Klar, dass eine Frage ganz voran steht: "Wieviel Schlaf bekommst du derzeit?" Viel kann es nicht sein, denn die Schwester von Daniela Katzenberger erklärte: "Der Damian kommt teilweise jede Stunde." Ja, das ist richtig: "Jede Stunde." Daraufhin musste Jenny erst einmal tief durchatmen.

Jenny Frankhauser hat den After-Baby-Blues

"Es ist nicht ohne, es ist anstrengend, man sieht's auch teilweise an meinen Augen", so Jenny Frankhauser. Doch es sei auch "sehr schön. Man macht es halt gern, und irgendwie funktioniert das auch alles." Man würde ja denken, mit so wenig Schlaf kann es nicht lange gutgehen, doch "es geht…der Körper macht das schon." Der Star kündigte auch einen Geburtsbericht an, der werde auf YouTube hochgeladen. "Kann auch aber schon mal sagen, dass es eine wunderschöne Geburt war, ohne Komplikationen, und dass ich fünf Stunden danach wieder den Beinen war."

Es gibt aber auch Schattenseiten. So habe sie "ganz schlimmen" After-Baby-Blues mit "viel Geweine und viel Verzweiflung" gehabt. Mit dem Stillen habe es auch nicht geklappt. Aber Damian werde auch mit der Flasche groß und stark, versicherte die schlaflose Jenny Frankhauser.

Bild: picture alliance / Eventpress | Eventpress Golejewski