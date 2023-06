Allgemein | STAR NEWS

Madonna auf Intensivstation: „Wir dachten, wir verlieren sie“

DE Showbiz - Ihre Fans und ihre Familie sorgen sich um Madonna. Die Sängerin ('Like A Virgin') war Berichten zufolge am Sonnabend (24. Juni) bewusstlos in ihrer Wohnung in New York aufgefunden worden. Daraufhin verbrachte die 64-Jährige mehrere Tage auf der Intensivstation.

"Auf das Schlimmste vorbereitet"

Jetzt meldete sich jemand aus der Verwandtschaft in der 'Daily Mail' zu Wort und der Bericht klingt besorgniserregend: "Die letzten Tage hat niemand gewusst, in welche Richtung es gehen würde, und ihre Familie war auf das Schlimmste vorbereitet. Daher wurde es seit Sonnabend zunächst geheim gehalten. Jeder glaubte, dass wir sie verlieren könnten." Für die Queen of Pop sei das ein Weckruf gewesen. "Sie dachte, sie sei unbesiegbar", so der Insider weiter, und habe sich "in den letzten Monaten aufgerieben." Mittlerweile hat sich auch Madonnas Manager Guy Oseary zu Wort gemeldet. Sein Schützling habe "eine bakterielle Infektion entwickelt, die zu einem mehrtägigen Aufenthalt auf der Intensivstation führte."

Madonna muss ihre Tour verschieben

Immerhin sei Madonna jetzt auf dem Wege der Besserung, so der Manager weiter, sie sei jedoch weiterhin unter medizinischer Aufsicht. "Sie wird sich vollständig erholen." Unerwünschter Nebeneffekt: Die Sängerin kann vorerst nicht touren. "Zu diesem Zeitpunkt werden wir alle Verpflichtungen auf Eis legen, darunter auch die Tour." Man werde neue Tourdaten zu gegebener Zeit nachholen. Die 'Celebration'-Welttournee sollte in zwei Wochen in Vancouver starten. Im Herbst hätte sie den Star auch nach Deutschland geführt, wo Gigs in Köln und Berlin auf dem Programm standen. Jetzt warten Madonnas Fans ungeduldig auf Neuigkeiten.

Bild: Bill Davila/startraksphoto.com