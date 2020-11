Allgemein | STAR NEWS

Lockdown-Hobby: Sienna Miller schreibt ihren ersten Roman

DE Showbiz - Sienna Miller (38) ist sicher nicht die einzige, die auf den Lockdown im Frühjahr mit dem Gedanken reagierte: "Super, dann schreibe ich jetzt endlich ein Buch!" Während sich die Schauspielerin freut, dass sie diese neue Leidenschaft für sich entdecken konnte, ist sie doch froh, dass sie aktuell trotz erneutem Lockdown wieder vor der Kamera stehen und ihrem ursprünglichem Beruf nachgehen kann.

Sienna Miller hatte ehrgeizige Pläne

Rückblickend schmunzelt Sienna ein wenig über ihre hochfliegenden Träume von einer Literaturkarriere: "Es war wirklich surreal. Ich hatte großartige Pläne (während des Lockdowns) und wollte einen Roman schreiben! Erst hat es ja noch Spaß gemacht", erinnert sie sich. "Es war wie dauerhaft eingeschneit zu sein, was auf Dauer nervig wird, und mir wurde da erst klar, wie fruchtbar die kreative Zusammenarbeit mit anderen Menschen ist. Einfach loszugehen und die Worte zu sprechen, die nicht von mir waren, war eine echte Erleichterung."

Sienna dreht in London

Obwohl in Großbritannien durch den aktuellen Corona-Lockdown einige Einschränkungen zu berücksichtigen sind, steht Sienna Miller derzeit für eine Romanverfilmung vor der Kamera, nachdem die Dreharbeiten im Frühjahr abgebrochen werden mussten. "Ich habe seit einem Jahr nicht gearbeitet und drehe gerade 'Anatomy of a Scandal', was unglaublich ist, da wir immer noch im Lockdown sind", sagte Sienna im Video-Interview 'SAG Foundation's Conversations'. "Es war eine Erleichterung, wieder am Set zu sein und an diesem Projekt zu arbeiten."

In der Buchhandlung braucht man nach ihren Werken demnach noch nicht so bald Ausschau zu halten. Sienna Miller kann sicher aber damit trösten, dass es sehr vielen Menschen mit literarischen Ambitionen genauso erging wie ihr.