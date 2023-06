Allgemein | STAR NEWS

Sienna Miller: Ihr Vater leidet unter Alzheimer

DE Showbiz - Schauspielerin Sienna Miller (41) muss wie viele erleben, dass die eigenen Eltern gebrechlicher werden. In ihrem Fall ist ihr Vater Edwin an Alzheimer erkrankt, eine Krankheit, die langsam aber sicher den Erkrankten isoliert.

Der Funke ist erloschen

Die Schwester der Darstellerin, Savannah (44), postete am Sonntag (18. Juni) zum Vatertag auf Instagram eine Würdigung des Vaters und offenbarte so seinen Krankheitszustand. “Während seine Alzheimer-Krankheit fortschreitet und er sich langsam aus der Welt zurückzieht, schmerzt mein Herz für diesen Mann. Seine Umarmungen sind immer noch so tief, Gott sei Dank, aber das Leben und der Funke, der alles durchdrungen hat, ist erloschen", schieb die Modedesignerin und schloss mit den Worten. "Es ist so grausam und kompliziert, damit umzugehen. Ich sende Liebe an alle, für die der heutige Tag schwer ist."

Sienna Miller änderte ihre Prioritäten

Schon im März hatte die Schwester von Siena Miller eine Krankheit des Vaters angedeutet, als sie ein Foto mit ihrer Schwester und den beiden Halbbrüdern Stephen und Charles mit dem Vater teilte. "Zum ersten Mal seit sechs Jahren sind wir alle mit unserem Vater zusammen... In dieser Zeit hat sich viel verändert, mit seiner schwindenden Gesundheit, aber gleichzeitig auch gar nichts." Ihre jüngere Schwester hat sich jetzt jedenfalls entschlossen, mit ihrer zehnjährigen Tochter Marlowe von New York zurück in ihre britische Heimat zu ziehen.

Im Podcast ‘Table for Two’ mit Bruce Bozzi erwähnte sie das britische Gesundheitswesen und die kaum existierende Schusswaffengewalt in ihrer Heimat als Gründe für die Rückkehr. Aber eine der größten Motivationen sei die Nähe zu ihrer Familie. "Ich war während der Pandemie in New York und es war so hart, so weit weg von der Familie zu sein und keine Möglichkeit zu haben, zu ihnen zu fahren. Wir alle haben unsere Prioritäten neu bestimmt und meine sind nun, so nah wie möglich bei den Menschen zu sein, die ich liebe", betonte Siena Miller.

Bild: TheNews2/Cover Images