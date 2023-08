Allgemein | STAR NEWS

Überraschung bei Sienna Miller: Paparazzi-Fotos zeigen Babybauch

DE Showbiz - Sienna Miller (41) wird wieder Mama. Die Schauspielerin ('Interview') wurde bei ihrem Urlaub auf Ibiza abgelichtet und dabei wurde ein Babybäuchlein sichtbar. Die Britin, die ihr Privatleben eher bedeckt hält, hat sich noch nicht zu den Fotos geäußert, die in 'People' und in der 'Daily Mail' veröffentlicht wurden.

Konzentration auf ein weiteres Baby

Die Darstellerin hat bereits die zehnjährige Marlowe mit ihrem Ex-Freund Tom Sturridge. Das Paar trennte sich 2015. Mit Oli Green (26), dem Vater ihres Baby, ist die Schwangere seit Februar 2022 liiert. Jedenfalls wurden sie da das erste Mal zusammen abgelichtet und bestätigten ihre Beziehung mit einem öffentlichen Auftritt bei den BAFTAs. Der Star hat keinen Hehl daraus gemacht, dass Marlowe kein Einzelkind werden sollte. Im vergangenen Jahr sprach die Künstlerin mit ‘Elle UK’ über den "Druck", ihre Familie zu vergrößern. "Ich bin 40 geworden und habe ein paar Eier eingefroren. Ich habe mich sehr darauf konzentriert, ein weiteres Baby zu bekommen."

Sienna Miller hat sich keinen Stress gemacht

Durch die eingefrorenen Eier sei ihr der Stress genommen worden, so Sienna Miller. "Ich denke jetzt 'Wenn es passieren soll, dann passiert es.' Diese Art von existentieller Angst hat sich jetzt verflüchtigt." Diese entspannte Haltung hat sich wohl gelohnt. Aber als Mutter einer zehnjährigen Tochter weiß sie auch, dass Herausforderungen auf sie warten. Ihre Kleine habe einen ziemlichen Dickkopf, was die Erziehung nicht gerade einfach mache. "Man kann sich da nicht verstecken", seufzte die Mama gegenüber 'People'. "Sie ist wirklich dickköpfig, was mir sehr ähnlich ist. Ich sehe sie als ihre eigene Person, aber ich sehe auch genetische Dinge." Vielleicht wird Sienna Millers neuer Nachwuchs ja ein wenig kompromissbereiter…

