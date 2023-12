Allgemein | STAR NEWS

Schwangere Sienna Miller: Vorfreude auf ihre Tochter

DE Showbiz - Sienna Miller (41) brachte bereits im August die Gerüchteküche zum Brodeln, als sie auf Ibiza mit einem verdächtigen Bäuchlein gesichtet und von Paparazzi abgelichtet wurde; im September zeigte sie ihren wachsenden Babybauch dann selbstbewusst auf dem roten Teppich von Vogue World, und am Mittwoch (13. Dezember) zierte sie bauchfrei das neueste ‘Vogue’-Cover. Im dazugehörigen Interview sprach die Schauspielerin ('Layer Cake') über ihre Schwangerschaft.

Sienna Miller auf dem ‘Vogue’-Cover

In einer Fotostrecke, die von Star-Fotografin Annie Leibovitz geschossen wurde, zeigt sich Sienna schwanger und zusammen mit ihrem Freund Oli Green (27) und Tochter Marlowe (11), die aus ihrer Beziehung mit Schauspieler Tom Sturridge stammt. Im Video-Interview verriet sie: “Ich bekomme ein Mädchen. (Marlowe) ist jetzt echt aufgeregt, sagt aber auch ‘Es war doch toll, warum ändern wir alles? Was ist, wenn das Baby süßer ist (als ich)?’ Na, die normalen Gefühle, über die sie ehrlich spricht.“

Unbeschwerter Sommer

Sienna erzählte auch, dass ihre Schwangerschaft während ihres Sommerurlaubs beinahe nicht aufgeflogen wäre: “Es war so komisch, ich bin durch den ganzen Sommer gekommen, ich hatte einen sehr dekadenten Sommer und bin herumgereist, war an vielen Stränden und kam damit durch. (Die Paparazzi-Bilder sind vom) letzten Schwimmen am letzten Tag des letzten Urlaubs“, sagte sie. “Gott sei dank war es schon 17 Uhr ohne grelles Sonnenlicht.“ Jetzt freut sich Sienna Miller, die nach mehreren Jahren in New York kürzlich nach Großbritannien zurückgezogen ist, auf einen neuen Abschnitt in ihrem Leben.

Bild: @voguemagazine/Instagram