Lindsay Lohan: Zu Weihnachten kommt die Familie zusammen

DE Showbiz - Für Lindsay Lohan (36) ist Weihnachten die schönste Zeit des Jahres. Das liegt aber nicht daran, dass sich die Schauspielerin dann reichlich beschenken lassen kann. Vielmehr freut sie sich darauf, endlich mal runterzuschalten und Menschen zu treffen, die ihr am Herzen liegen

Comeback auf Netflix

Der Hollywoodstar feiert gerade mit dem Film 'Falling For Christmas' auf Netflix ein fulminantes Comeback. In der RomCom, die seit November beim Streaming-Riesen läuft, geht es um eine reiche, verwöhnte Hotelerbin, die nach einem Sturz vorübergehend ihr Gedächtnis verliert und schließlich erkennt, worum es beim Weihnachtsfest wirklich geht. Sie selbst weiß das schon längst, wie sie jüngst bei einem Auftritt des globalen Netflix-Fan-Events Tudum gestand. "Weihnachten ist eine Zeit, in der die ganze Familie zusammenkommt", so die Darstellerin.

Lindsay Lohan lernt Skifahren

Es geht beim Fest vor allem um Liebe, findet Lindsay Lohan. Genau das würde auch ihr neuer Film noch einmal betonen. "Es ist so eine erfrischende, herzerwärmende romantische Komödie, und mir hat diese Art von Film gefehlt", erklärte sie den Grund, warum sie beim Rollenangebot sofort zugegriffen hatte. Besonders die Szenen, in denen sie auf Skiern über die Piste fegt, waren eine Herausforderung für die Amerikanerin. "Die Stuntszenen haben mir richtig Spaß gemacht, weil ich davon bislang in meinen Filmen noch nicht viel gemacht habe. Vom Hügel springen oder zu versuchen, anständig Ski zu fahren und das nicht hinzubekommen…Ich liebe die Idee dahinter, aber ich bin wirklich keine gute Skifahrerin", gestand eine lachende Lindsay Lohan.

