Lindsay Lohan: So lernte sie ihren Mann kennen

DE Showbiz - Schauspielerin Lindsay Lohan (36) machte Nägel mit Köpfen, als sie an einem Montagabend in einem Restaurant auf Bader Shammas traf. Sie war mit Freund*innen unterwegs, er mit Kolleg*innen und die beiden kamen ins Gespräch

“Du siehst aus wie jemand, den ich kenne”

"Ich sagte, 'Du siehst aus wie jemand, den ich kenne'", berichtete die Darstellerin 'Allure' von der folgenschweren Begegnung. "Und dann sagte ich zu ihm: 'Ich habe das Gefühl, dass du die Person bist, mit der ich für immer zusammen sein werde.' Ich war noch nie in der Lage, mit jemandem so zu reden.'" Im November gab das Paar seine Verlobung bekannt und im Juli 2022 wurde bestätigt, dass die beiden verheiratet sind. Am 14. März 2023 teilte die Amerikanerin auf Instagram mit, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarteten.

Lindsay Lohan genießt Dubai

Als jemand mit den nötigen Finanzen kann Lindsay Lohan das Leben in Dubai genießen. Sie lebt zusammen mit ihrem Mann in einer Villa mit Blick aufs Meer. Das morgendliche Ritual besteht aus Tee, Joghurt, Smoothie und Sport. "Manchmal nenne ich es die Truman-Show, weil es jeden Tag das Gleiche ist", bemerkt Lindsay Lohan. "Aber ich liebe es. Ich liebe die Struktur, denn ich glaube, die hatte ich nicht, als ich jung war. Alles ging so schnell und es passierten so viele Dinge. Meine einzige Struktur waren die Dreharbeiten und die Anwesenheit am Set." Die Skandale, mit denen sie die Medien beglückte, sind mittlerweile in weite Ferne gerückt, und sie kann sich neben ihrer Rolle als Mutter wieder voll und ganz auf ihre Karriere stürzen. Filme werden gedreht, sie möchte auch produzieren. Und Lindsay Lohan braucht sich auch keine Sorgen darüber machen, dass unvorteilhafte Fotos von ihr in Dubai veröffentlicht werden, denn die Vereinigten Arabischen Emirate haben strenge Datenschutzgesetze - Paparazzi haben da keine Chance!

Bild: Janet Mayer/startraksphoto.com/Cover Images