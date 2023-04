Allgemein | STAR NEWS

Lindsay Lohan wird Mutter: Nach dem Familientreffen fliegt sie heim zur Geburt

DE Showbiz - Lindsay Lohan (36) schaute in der vergangenen Woche in New York vorbei, wie ‘TMZ’ aus gut informierten Kreisen erfuhr, und fand neben geschäftlichen Terminen Zeit, sich mit ihrer Familie zu treffen. Sie hatte ihre Verwandtschaft lange nicht gesehen und nutzte die Zwischenlandung zu einem gemeinsamen Essen, bevor es weiterging nach Dubai. In ihrer Wahlheimat wird die Schauspielerin in Kürze ihr erstes Kind zur Welt bringen.

Baby an Bord

Am Donnerstag (13. April) trafen Lindsay und ihr Ehemann Bader Shammas sich mit Lindsays Vater und all ihren Geschwistern im Hotelrestaurant The Clocktower in Manhattan. Sage und schreibe sieben Jahre war es her, dass die Familie es schaffte, sich so vollständig zu versammeln. Bevor es zum Flughafen ging, war am Wochenende auch noch Zeit für eine Baby-Party: Im Kreise von Freund*innen und Verwandten feierte Lindsay den ersehnten Familienzuwachs.

Lindsay Lohan entbindet in Dubai

Danach ging es nach Dubai, wo Lindsay Lohan darauf wartet, dass ihr Baby zur Welt kommen möchte. Ihre Mutter soll dann auch vor Ort sein, und auch Lindsays Geschwister werden schon bald Flüge an den Golf buchen. Der Umzug hat den Star, der schon einige Höhen und Tiefen hinter sich hat, verändert – auch optisch: "Es ist manchmal etwas konservativer", sagte sie zu 'eonline'. "Das Wetter ist anders dort, es ganzjährig heißer, also ist weniger manchmal mehr. Es kommt darauf an, wo man hinreist. Mode bleibt Mode." Ein Thema, das aber womöglich etwas in den Hintergrund rückt, wenn Lindsay Lohan ihr erstes Kind in den Armen hält.

Bild: ROGER WONG/INSTARimages.com/Cover Images