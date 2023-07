Allgemein | STAR NEWS

Lindsay Lohan ist Mutter: Das bedeutet der Babyname

DE Showbiz - Das Baby ist da! Lindsay Lohan ist zum ersten Mal Mutter geworden. Das ließen die Schauspielerin ('Girls Club — Vorsicht bissig!') und ihr Ehemann Bader Shammas am Montag durch ihr Team bestätigen. Das Magazin 'People' hatte die Meldung zuerst verbreitet.

Beschützer oder Schild

"Lindsay Lohan und ihr Mann, der Geschäftsmann Bader Shammas, heißen einen wunderschönen gesunden Sohn namens Luai willkommen. Die Familie ist ganz außer sich vor Freude und Liebe", hieß es in der Meldung. Luai ist ein arabischer Name, der so viel wie Beschützer oder Schild bedeutet. Der Kleine kam in Dubai zur Welt. Dort lebte seine Mutter bereits seit 2014, nachdem sie sich außerhalb des Rampenlichts von Hollywood ein neues Leben aufbauen wollte. Zuvor hatte die mittlerweile 37-Jährige immer wieder Probleme mit Alkohol und Drogen gehabt.

Lindsay Lohan ist "die glücklichste Frau der Welt"

Im März hatten Lindsay Lohan und Bader Shammas erstmals auf Instagram bekannt gegeben, dass Nachwuchs unterwegs ist. "Wir sind so gesegnet und freuen uns" hatte die Darstellerin zu einem Foto eines Stramplers geschrieben, welches sie geteilte hatte. Sie und ihr Mann wurden erstmals 2019 zusammen gesehen. Im November 2021 gaben die beiden die Verlobung bekannt. Vor gut einem Jahr bestätigten sie dann, dass sie verheiratet sind, indem Lindsay einfach ein Foto auf Instagram postete und dazu schrieb: "Ich bin die glücklichste Frau auf der Welt. Du hast mich gefunden und gewusst, dass ich so gerne Glück und Würde in einem finden wollte. Ich bin hin und weg, dass du mein Ehemann bist. Mein Leben, mein Alles… jede Frau sollte so fühlen." Jetzt ist das Glück von Bader Shammas und Lindsay Lohan perfekt.

Bild: ROGER WONG/INSTARimages.com/Cover Images