Liebescomeback? Ariana Grande trifft sich mit ihrem Ex

Entweder hat Sängerin Ariana Grande (25) einen echten Soft Spot für alle ihre Ex-Freunde, oder sie bandelt wieder mit Graham Phillips (25) an. Die beiden wurden nämlich mal wieder zusammen gesehen – wird aus 'Thank U, Next' damit 'Thank U, I'll take you back'?

Romantisches Dinner in New York

Die '7 Rings'-Interpretin und der Schauspieler, der schon Rollen in 'Riverdale' und 'Good Wife' ergattern konnte, trafen sich am Samstag [9. März] im New Yorker Restaurant Carbone. Ariana hatte sich dem Anlass entsprechend aufgebrezelt und erschien in einem Minirock von Burberry, zu dem sie weiße Overknees und ein schwarzes Top kombinierte.

Ariana und ihre Ex-Freunde: Die unendliche Geschichte

Ariana Grande und Graham Phillips haben sich 2008 bei der Arbeit kennengelernt, als sie gemeinsam im Broadway-Stück '13' auftraten. 2011 verliebten sie sich dann ineinander. Doch auch nach ihrer Trennung scheint es die zwei immer wieder zueinander hinzuziehen.

Wobei ein Treffen mit dem Ex für Ariana wahrlich nichts Ungewöhnliches ist: Die US-Amerikanerin geht immer mal wieder mit ihren Verflossenen aus. Erst im Februar traf sie Rapper Big Sean (30, 'Blessings'), mit dem sie Ende 2014/Anfang 2015 acht Monate lang zusammen war.

Single oder nicht Single?

Inmitten der Hoffnungen auf ein Liebescomeback von Ariana Grande und Graham Phillips mischt sich eine Stimme, die von einer glücklichen Single-Ariana berichtet. Zu 'E! News' sagte eine angebliche Freundin der Musikerin: "Sie ist solo. Sie trifft einige ihrer Ex-Freunde, datet aber keinen von ihnen. Sie möchte einfach nur am Leben jener teilhaben, für die sie mal Gefühle hatte."

Arianas Ex-Verlobter schnappt sich Kate Beckinsale

Während Ariana also vielleicht noch Single ist, ist ihr Ex-Verlobter bereits wieder in festen Händen: Seit einigen Tagen knutscht Comedian Pete Davidson (25) mit der 20 Jahre älteren Hollywood-Actionheldin Kate Beckinsale (45, 'Underworld'). Ariana Grande findet das angeblich "total süß", wie 'TMZ' berichtet.

